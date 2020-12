Παράξενα

Κύκνος ακινητοποίησε δεκάδες τρένα!

Ο κύκνος θρηνούσε το ταίρι του που έχασε τη ζωή του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ένας κύκνος που πενθούσε τον θάνατο του ταιριού του πάνω στις ράγες των γερμανικών σιδηροδρόμων διέκοψε την κυκλοφορία είκοσι και πλέον τρένων για σχεδόν μια ώρα, προτού τελικά τον απομακρύνουν πυροσβέστες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα δύο πουλιά πέταγαν πάνω από τις ράγες τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν την Κάσελ με την Γκέτινγκεν, στην κεντρική Γερμανία, κατά τη διάρκεια «περιήγησής τους» στην περιοχή, ανέφερε η αστυνομία της Κάσελ.

Αλλά το ένα από τα πουλιά σκοτώθηκε, πιθανόν διότι άγγιξε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το συμβάν εκτυλίχθηκε την 23η Δεκεμβρίου, αλλά ανακοινώθηκε χθες.

Το άλλο πουλί, θρηνώντας, κάθισε στο πλάι του νεκρού ταιριού του κι αντιστάθηκε στις προσπάθειες σιδηροδρομικών να το απομακρύνουν από τις ράγες.

Χρειάστηκε να επέμβουν πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό. Απομάκρυναν τον νεκρό κύκνο και το ταίρι του, σώο και ασφαλές, από την περιοχή. Το πουλί που σώθηκε αφέθηκε ελεύθερο στον ποταμό Φούλντα.

Είκοσι τρεις συρμοί καθυστέρησαν περίπου σαράντα λεπτά της ώρας όσο διαρκούσε η επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία για την προστασία των πτηνών, οι κύκνοι προσπαθούν να μείνουν ζευγάρι με το ταίρι τους όλη τους τη ζωή.