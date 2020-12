Υγεία - Περιβάλλον

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1 για τις αλλεργίες στο εμβόλιο και το πιστοποιητικό (βίντεο)

Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το διαδικαστικό αλλά και το ιατρικό κομμάτι του εμβολίου έδωσε ο καθηγητής Παναγιωτακόπουλος.

Πιστοποιητικό που θα εγγυάται την ανοσία, απάντησε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, απαντώντας σχετικά με το έγγραφο που θα χορηγείται με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ενώ εκτίμησε πως « σε μία ανοιχτή κοινωνία όπως η δική μας ή η ευρωπαϊκή θα προστατέψει από φαινόμενα όπως ‘δεν μπαίνεις μέσα, πχ στο θέατρο, αν δεν έχεις εμβολιαστεί’».

Αυτό που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το θα πρέπει να φέρουμε πάντα μαζί μας το πιστοποιητικό.

Σχετικά με το αν οι αλλεργικοί θα πρέπει ή όχι να κάνουν το εμβόλιο, εξήγησε πως «δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει αλλεργίες θα υπάρχει πρόβλημα, προβληματισμός υπάρχει με τις αναφυλακτικές αλλεργίες ενδεχομένως».

Αναφερόμενος τέλος στην ανοσία που προκαλεί το εμβόλιο, παραδέχθηκε πως ακόμα δεν έχει περάσει ικανό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, όπως άλλωστε δεν έχει γίνει ακόμα σαφές το πόσο κρατά η ανοσία αυτού που έχει νοσήσει.

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας, πάντως διαβεβαίωσε πως, το εμβόλιο έχει περάσει από όλους τους απαραίτητους ελέγχους.