Βόρεια Μακεδονία: Σταμάτησαν επίθεση με “άρωμα” ISIS (βίντεο)

Τεράστια ποσότητα υλικού. Οι συλλήψεις, το σχέδιο και οι ανακοινώσεις από τις Αρχές.

Οκτώ άτομα που είναι ύποπτα για σχεδιασμό τρομοκρατική επίθεσης στη Βόρεια Μακεδονία συνέλαβαν οι Αρχές της χώρας τη Δευτέρα.

Η επιχείρηση έγινε σε οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα όπλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ένας άνδρας συνελήφθη την Κυριακή, ο οποίος είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για συμμετοχή του στο Ισλαμικό Κράτος.

Οι συλλήψεις έγιναν με την υποψία «δημιουργίας τρομοκρατικής οργάνωσης βασισμένης στην ιδεολογία του ISIS με σκοπό τη διάπραξη δολοφονιών και την καταστροφή δημόσιων κτηρίων με την πρόθεση δημιουργίας αισθήματος ανασφάλειας και φόβου μεταξύ των πολιτών», σύμφωνα με την Αστυνομία, που όμως δεν ανέφερε συγκεκριμένους στόχους.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν κάνει πολλές προετοιμασίες, να είχαν οικονομικά μέσα, όπλα, πυρομαχικά, στρατιωτικό εξοπλισμό και να είχαν φτιάξει εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ είχαν κάνει και δοκιμαστικά ενεργοποίησής τους.

Επικοινωνούσαν με "What's App" σχετικά με τη μεταφορά των όπλων, την κατασκευή γιλέκων με εκρηκτικά, ενώ συζητούσαν για τα οικονομικά και τα όπλα, που ήταν κρυμμένα σε δρόμου του χωριού Κουμάνοβο, που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας.

Οι τρεις από τους συλληφθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν οι ίδιοι που είχαν συλληφθεί το Σεπτέμβριο όταν είχαν εντοπιστεί στην ίδια περιοχή πυρομαχικά και εκρηκτικά.

Οι οκτώ κατηγορούνται για δημιουργία τρομοκρατικής οργάνωσης, αν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης άνω των δέκα ετών.

Οι Αρχές υπολογίζουν ότι, το 2016 περίπου 150 πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας είχαν ταξιδέψει με ακραίους ισλαμιστές στο Ιράκ και τη Συρία. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Μουσουλμάνοι, από την αλβανική μειονότητα που αντιπροσωπεύει περίπου το ? του πληθυσμού, δηλαδή 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους.