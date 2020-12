Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – rapid test: σε ποια περιοχή ο ένας στους τρεις βρέθηκε θετικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός μετά τη διενέργεια δεκάδων τεστ. Το ποσοστό των θετικών ξεπέρασε το 33%.

Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει στην Φλώρινα, τα αποτελέσματα των rapid test που διενεργήθηκαν από τον ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 39 τεστ και προέκυψαν 13 θετικά κρούσματα, δηλαδή ποσοστό θετικότητας 33,3%.

Τα θετικά κρούσματα αφορούν σε 10 γυναίκες και 3 άντρες, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη,