Γιοβανίδης στον ΑΝΤ1: από τη.. βλακεία μου έκανα πρώτος το εμβόλιο (βίντεο)

Μετανιωμένος όχι για τον εμβολιασμό του, αλλά για το ότι το έκανε πρώτος, εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος. Πώς το εξήγησε στο «Καλημέρα Ελλάδα».

«Προς το παρόν δεν έχω παρενέργειες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μιχάλης Γιοβανίδης, ο πρώτος ηλικιωμένος που έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στη χώρα μας.

Ερωτηθείς πώς πήρε την απόφαση να το κάνει πρώτος, απάντησε κατηγορηματικά: «από τη βλακεία μου» και περιέγραψε πως, «ήρθαν δύο κοινωνικοί λειτουργοί κι ένας γιατρός κι εμένα μου κόλλησε η βλακεία κι είπα θα το κάνω πρώτος, εδώ μέσα όμως, όχι στο νοσοκομείο».

Και ξεκαθάρισε πως, ήθελε να κάνει το εμβόλιο πρώτος, αλλά στη δομή που μένει, «αν μου έλεγαν ότι θα πάω στο νοσοκομείο, θα έλεγα δεν μπορώ, τώρα όλα τα κανάλια με παίρνουν τηλέφωνο».

Πάντως είπε πως από όσους μένουν μαζί του στη δομή, «κανείς δε μου είπε τίποτα, και στο διπλανό δωμάτιο είπαν θα το κάνουν».

«Οι κόρες μου στεναχωριούνται που το έκανα πρώτος», κατέληξε, μετανιωμένος για την ξαφνική δημοσιότητα.