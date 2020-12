Κόσμος

ΗΠΑ: ο Τραμπ καλεί σε διαδήλωση κατά του εκλογικού αποτελέσματος

Ο απερχόμενος πρόεδρος αρνείται να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών και ζητάει να μην επικυρωθούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου, σε μια ύστατη προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Κογκρέσο να μην επικυρώσει την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Χιλιάδες υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ αναμένονται στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της χώρας την ημέρα αυτή με σκοπό να στηρίξουν τον Τραμπ και τις αβάσιμες κατηγορίες ότι υπήρξε “μαζική” νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μεταξύ των διαδηλωτών που αναμένονται είναι και κάποιες βίαιες ομάδες, όπως η ακροδεξιά οργάνωση Proud Boys, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία στους δρόμους της Ουάσιγκτον, έπειτα από μια αντίστοιχη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στις 12 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν ταραχές. Τότε πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο Τραμπ έγραψε δύο μηνύματα στον λογαριασμό του στο Twitter με τα οποία καλούσε τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου “τη μεγαλύτερη ΑΠΑΤΗ στην Ιστορία του έθνους μας”.

“Τα λέμε στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου. Μην το χάσετε. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες”, ανάρτησε χθες Κυριακή ο Τραμπ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ελπίζει η διαδήλωση αυτή να ασκήσει πίεση στο Κογκρέσο ώστε να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Στις 6 Ιανουαρίου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς αναμένεται να προεδρεύσει μιας συνεδρίασης του Κογκρέσου προκειμένου να επικυρωθούν οι ψήφοι του Συμβουλίου των Εκλεκτόρων, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 306 εκλέκτορες και ο Τραμπ 232.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής, στην οποία συμμετέχουν οι γερουσιαστές και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο αντιπρόεδρος θα ανοίξει και θα διαβάσει τα πρακτικά από την καταμέτρηση των ψήφων των εκλεκτόρων κάθε πολιτείας και θα ανακοινώσει τον νικητή των εκλογών.

Η διαδικασία αναμένεται να είναι, όπως συνήθως, τυπική.

Όμως ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στον Πενς να απορρίψει τις ψήφους των εκλεκτόρων των πολιτειών που ψήφισαν υπέρ του Μπάιντεν, μια εξουσία που διαθέτει μόνο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ελλείψει αποδείξεων για να στηρίξει τις καταγγελίες του περί “μαζικής νοθείας”, οι περίπου 50 προσφυγές που έχουν καταθέσει σύμμαχοι του Τραμπ σε όλες τις ΗΠΑ έχουν είτε απορριφθεί από τα δικαστήρια είτε εγκαταλειφθεί.