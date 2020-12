Οικονομία

Εφορία: όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά ανεξάρτητα αν οι φορολογούμενοι ανήκουν στην κατηγορία επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Σε λίγες ώρες το 2020 θα μας αποχαιρετήσει, αλλά μαζί του εκπνέει και η προθεσμία για την εκπλήρωση μιας σειράς φορολογικών υποχρεώσεων.

Η επέλαση της πανδημίας έχει ανατρέψει πολλά χρονοδιαγράμματα καθώς σειρά φορολογικών υποχρεώσεων έχει ανασταλεί. Ωστόσο κάποιες θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά ανεξάρτητα αν οι φορολογούμενοι ανήκουν στην κατηγορία επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή ή υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως την Πέμπτη για:

· να υποβάλουν αίτηση επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων όσοι πλήττονται από την πανδημία και έχασαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις το διάστημα Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση του Δεκεμβρίου.

· να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή. Αντίστοιχα έως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν χειρόγραφα οι φορολογικές δηλώσεις από τους κληρονόμους για όσους απεβίωσαν το 2019

· τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα πρέπει να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στις δηλώσεις COVID για τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια που έχουν εισπράξει το διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου. Παράλληλα, έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι δηλώσεις COVID από τους ιδιοκτήτες για τα «κουρεμένα» κατά 40% μισθώματα του Νοεμβρίου

· την καταβολή της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Υπενθυμίζεται ότι φέτος ο ΕΝΦΙΑ εξοφλείται σε 6 μηνιαίες δόσεις.

· την πληρωμή της 6ης δόσης του φόρου εισοδήματος ο οποίος επίσης για φέτος αποπληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις.

· να υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση οι εργαζόμενοι που τους καταβλήθηκαν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που αφορούν το 2017

· μισθωτούς ή συνταξιούχους προκειμένου να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων.

Πηγή: Naftemporiki