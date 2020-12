Κόσμος

Σκότωσε την πρώην του μπροστά στις κόρες τους (βίντεο)

Τραγωδία, τόσο για την ίδια τη γυναίκα που «χάθηκε», όσο και για τα τρία κορίτσια της.

Ένας άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη πρώην γυναίκα του, μπροστά στις τρεις κόρες τους.

Η γυναικοκτονία σε βάρος της 45χρονη δικαστού, έγινε μεσημέρι, σε γειτονιά του Ρίου ντε Τζανέριο, στη Βραζιλία.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως και βρίσκεται στη φυλακή, ενώ οι εικόνες από τη φριχτή δολοφονία κάνουν το γύρο των social media, προκαλώντας οργή στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης είχε ήδη καταγγελθεί για άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και η δικαστής είχε αστυνομική συνοδεία για την προστασία της, η οποία όμως αργότερα καταργήθηκε.

Πλήθος οργανώσεων αντέδρασαν στην εν ψυχρώ δολοφονία, κάνοντας λόγο για «γυναικοκτονία που δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Μόνο το 2019 1326 γυναίκες δολοφονήθηκαν στη Βραζιλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι δολοφονίες γυναικών, που έχουν επισήμως καταγραφεί, ανέρχεται σε 648, παρά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από το Μάρτιο στη χώρα.