Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος στον ΑΝΤ1: όλες οι απαντήσεις για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Σύμφωνα με τον καθηγητή Φαρμακολογίας, θα πρέπει να πείσουμε με επιχειρήματα όσους έχουν εύλογες αμφιβολίες για τον εμβολιασμό.

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως οι απόλυτοι αρνητές του εμβολίου είναι ελάχιστοι, ωστόσο είναι αρκετοί αυτοί που έχουν εύλογες αμφιβολίες και σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια ότι ο εμβολιασμός θα φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα.

Ο κ. Μανωλόπουλος ερωτηθείς για το πόσο θα διαρκέσει η ανοσία από τον εμβολιασμό, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε με σαφήνεια ακόμη. Όπως είπε υπάρχουν εμβόλια που τα κάνουμε μια φορά για όλη μας τη ζωή, όπως αυτό για την ιλαρά και άλλα όπως αυτό για τη γρίπη που χρειάζεται να γίνει ακόμη και δυο φορές μέσα σε ένα χρόνο. Το πιθανότερο είναι ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό να χρειάζεται και επαναληπτικές δόσεις.

Συμπλήρωσε δε, πως αυτοί που θα το κάνουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία δε θα νοσήσουν, αλλά κι αν νοσήσουν τα συμπτώματα θα είναι εξαιρετικά ήπια. Θεωρητικά όμως θα μπορούν να μεταδώσουν την νόσο.