Πολιτική

Πέτσας: πότε θα έχουμε το σύνολο των εμβολίων για όλο τον πληθυσμό

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το άνοιγμα των σχολείων και της αγοράς.

«Θα έχουμε παραλάβει 429 χιλιάδες εμβόλια της Pfizer μέχρι το τέλος Ιανουαρίου» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε ότι ακολουθούν οι εγκρίσεις και για άλλες φαρμακοβιομηχανίες, και μέσα στο Φεβρουάριο θα έχουμε ικανό αριθμό εμβολίων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι με βάση το σχεδιασμό μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν φτάσει στη χώρα μας 25 εκατομμύρια δόσεις, ώστε να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού, εάν το επιθυμεί.

Σχετικά με τις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη ροή των εμβολίων, δήλωσε πως «υπάρχουν αλλά θέματα για κριτική και δεν προσφέρονται για αυτό τα ζητήματα δημοσίας υγείας».

Εξήγησε ότι πρόκειται για ζήτημα παραγωγής από τις εταιρείες, και επανέλαβε ότι την έγκριση δίνουν οι αρμόδιοι οργανισμοί και στην ΕΕ όλα κράτη μέλη παίρνουν εμβόλια που αναλογούν με βάση τον πληθυσμό τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ως παράδειγμα την Μεγάλη Βρετάνια όπου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα, και ακόμα τα ποσοστά εμβολιασμού είναι μικρά.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο μέτρο αυτοπροστασίας, αλλά κίνηση αλληλεγγύης, και τόνισε ότι το σημαντικό δεν είναι η υποχρεωτικότητα του εμβολίου αλλά τα κίνητρα. Εξήγησε ότι μόλις χορηγηθεί και η δεύτερη δόση, θα δίνεται πιστοποιητικό το οποίο θα είναι και στα αγγλικά.

Αναφερόμενος στα σχολεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι σήμερα Τρίτη ξεκινάει η πρώτη συζήτηση (Κεραμέως – επιτροπής εμπειρογνωμόνων), υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να ανοίξουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Τόνισε μάλιστα πως είμαστε κοντά σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, παρέπεμψε στη συζήτηση στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων για το αν θα ανοίξουν ταυτόχρονα στις 8 Ιανουαρίου, ή σταδιακά. Υπογράμμισε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην αυξηθεί η κινητικότητα όταν ανοίξουν τα σχολεία.

Ο κ. Πέτσας δήλωσε επιφυλακτικός για το άνοιγμα της αγοράς, σχολιάζοντας ότι η σχετική συζήτηση στην επιτροπή θα γίνει την άλλη εβδομάδα.

Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Αυγή για παύση της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων στους χαμηλοσυνταξιούχους από 1ης Ιανουαρίου 2021, ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για τα έτη 2019 και 2020 ήταν αντιστάθμισμα της απώλειας του ΕΚΑΣ. Διευκρίνισε ότι στα τέλη του έτους λήγει η παράταση που είχε δοθεί, και τόνισε ότι είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση εξετάζει. «Θα το δούμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr