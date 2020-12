Life

“Έτσι και σε έβλεπα”: Το νέο τραγούδι του Νικηφόρου (βίντεο)

Μια δυναμική μπαλάντα που περιγράφει τον πόνο και την κραυγή του χωρισμού με τίτλο "Έτσι και σε έβλεπα" κυκλοφορεί από την Heaven Music.