Αθλητικά

Τουρκία: απίστευτη αποβολή παίκτη… μέσω κινητού!

Ο αρχηγός της Σιβασπόρ απέδειξε στον διαιτητή ότι κακώς μέτρησε το γκολ της Μπεσίκτας, αλλά αντί να βρει το δίκιο του, πήρε την άγουσα προς τα αποδυτήρια.

Μία από τις πλέον ασυνήθιστες αποβολές ποδοσφαιριστών, συνέβη εχθές (28/12) το απόγευμα στην αναμέτρηση Μπεσίκτας-Σιβασπόρ για το τουρκικό πρωτάθλημα, που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 3-0.

Μόλις ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά στο πρώτο 45λεπτο, ο αρχηγός της Σιβασπόρ, Χακάν Αρσλάν έσπευσε προς το μέρος του και κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο, του έδειξε σε βίντεο το λάθος που είχε κάνει κατακυρώνοντας το γκολ που σημείωσε στο 18ο λεπτό ο Γιαλκίν για λογαριασμό των γηπεδούχων.

Αρχικά, ο διαιτητής του έδειξε την κίτρινη κάρτα, γεγονός που εξόργισε τον Αρσλάν ο οποίος πέταξε στο έδαφος την συσκευή, ενώ κλώτσησε μία πινακίδα.

Η αντίδραση του ποδοσφαιριστή προκάλεσε μία δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή και κατά συνέπεια την αποβολή του Αρσλάν, που θα μείνει στην Ιστορία, ανεξάρτητα από το γεγονός πως η εικόνα αποδεικνύει πως δικαίως διαμαρτυρήθηκε.