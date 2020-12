Πολιτική

Μητσοτάκης: μεγάλη προσοχή μέχρι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα από τα 386 κέντρα εξέτασης τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα διενέργειας 12.000 rapid test για κορονοϊό καθημερινά.

«Τα rapid test μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε τον δείκτη θετικότητας σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας. Αυτό το στοιχείο έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για να μπορούμε γρήγορα να εντοπίζουμε τυχόν τοπικές επιδημίες, ώστε να παρεμβαίνουμε γρήγορα και τοπικά για να τις περιορίζουμε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της επίσκεψής του στο πολυδύναμο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, ένα από τα 386 κέντρα εξέτασης τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα διενέργειας 12.000 rapid test για κορονοϊό καθημερινά μέσω της πλατφόρμας testing.gov.gr, με τυχαία επιλογή εθελοντών.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας μέχρι όμως να εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, θα πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε πάρα πολύ για να μην αντιμετωπίσουμε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία σε τοπικό επίπεδο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όλα αυτά είναι τεστ τα οποία διεξάγονται δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες, παίρνουν τα αποτελέσματα εντός 10 λεπτών, οι ίδιοι θα γνωρίζουν προφανώς ότι είναι αρνητικοί διότι οι πιο πολλοί θα είναι αρνητικοί. Αν τυχόν είναι θετικοί θα πρέπει να μπουν στις διαδικασίες των πρωτοκόλλων επίβλεψης. Όμως είναι μία πάρα πολύ σημαντική δράση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα με τη δράση του εμβολιασμού και τον περιορισμό της πανδημίας για τους επόμενους μήνες», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός και παρότρυνε τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του testing.gov.gr, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό εθελοντών στην πλατφόρμα. «Μόνο ωφελημένοι μπορούν να είναι οι ίδιοι», ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στο Κέντρο Υγείας, το οποίο ταυτόχρονα προσφέρει μοριακές διαγνωστικές εξετάσεις σε πολίτες οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα Covid-19 ή έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα. Επισκέφτηκε επίσης ένα από τα οκτώ εμβολιαστικά ιατρεία που ετοιμάζονται στο Κέντρο και θα λάβουν μέρος την εκστρατεία εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού κατά του κορονοϊού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί για το μεγάλο εύρος υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο στην κοινότητα ως δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας, στις οποίες περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- τμήμα γενικής ιατρικής, ορθοπεδική μονάδα, οδοντιατρείο, τμήμα ψυχιατρικής, παιδιατρική υπηρεσία και μικροβιολογικό εργαστήριο.

«Τα πολυδύναμα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου είναι, ουσιαστικά, το μέλλον της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα μεγάλα αστικά κέντρα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι το ΚΥ Περιστερίου είναι «άρτια εξοπλισμένο».

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το πολυδύναμο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας Περιστερίου, για να επιβλέψω τον τρόπο λειτουργίας της νέας πλατφόρμας testing.gov.gr. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να κάνουμε σε όλη τη χώρα 12.000 τυχαία rapid test σε συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την δράση.

Τα rapid test μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε τον δείκτη θετικότητας σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας. Αυτό το στοιχείο έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για να μπορούμε γρήγορα να εντοπίζουμε τυχόν τοπικές επιδημίες, ώστε να παρεμβαίνουμε γρήγορα και τοπικά για να τις περιορίζουμε.

Προκειμένου όμως να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεση μας αυτήν την πληροφορία, θα πρέπει να έχουμε αρκετούς συμπολίτες μας οι οποίοι να εγγράφονται στην πλατφόρμα και να προθυμοποιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία. Δώδεκα χιλιάδες τεστ λοιπόν, σε 386 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, ένα εκ των οποίων είναι εδώ στο Περιστέρι.

Αυτά τα 12.000 τεστ προστίθενται στα πολλά, δεκάδες χιλιάδες, τεστ τα οποία ήδη γίνονται τακτικά κάθε μέρα, είτε μιλάμε για τεστ PCR είτε μιλάμε για γρήγορα τεστ αντιγόνων. Και θα μας δώσουν εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία τους επόμενους μήνες καθώς θα προχωράει ταυτόχρονα και η διαδικασία του εμβολιασμού.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας. Μέχρι όμως να εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, θα πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε πάρα πολύ για να μην αντιμετωπίσουμε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας. Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία σε τοπικό επίπεδο για αυτό και αυτή η δράση είναι τόσο σημαντική για αυτό και ενθαρρύνω όλες και όλους σε ολόκληρη τη χώρα να συμμετέχουν στη δράση αυτή. Μόνο ωφελημένοι μπορούν να είναι οι ίδιοι.

Όλα αυτά είναι τεστ τα οποία διεξάγονται δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες, παίρνουν τα αποτελέσματα εντός 10 λεπτών, οι ίδιοι θα γνωρίζουν προφανώς ότι είναι αρνητικοί διότι οι πιο πολλοί θα είναι αρνητικοί, αν τυχόν είναι θετικοί θα πρέπει να μπουν στις διαδικασίες των πρωτοκόλλων επίβλεψης.

Όμως είναι μία πάρα πολύ σημαντική δράση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα με τη δράση του εμβολιασμού και τον περιορισμό της πανδημίας για τους επόμενους μήνες.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όλα τα στελέχη του κέντρου υγείας, όλα τα στελέχη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που και αυτά έχουν σηκώσει ένα μεγάλο βάρος τους τελευταίους μήνες. Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και έχουμε ένα πολύ τολμηρό σχέδιο ενίσχυσης της τον επόμενο χρόνο και εδώ πέρα το πολυδύναμο ιατρείο Περιστερίου αποτελεί ένα υπόδειγμα του πώς πρωτοβάθμιες δομές περίθαλψης και φροντίδας μπορούν να εξυπηρετήσουν σημαντικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Από καρδιάς σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά, καλή δύναμη και το 2021 να είναι μία καλή χρονιά για όλες και για όλους.