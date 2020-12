Πολιτική

Τσίπρας: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον εμβολιασμό σε επικοινωνιακό σόου

Τι χαρακτηρίζει ως «επιτελικό ρουσφέτι»,ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα κόντρα με το Μαξίμου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στο Facebook, υπογραμμίζει ότι «ο εμβολιασμός της Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών ήταν μία συμβολική κίνηση και ένα ισχυρό μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο συμφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή».

Στη συνέχεια όμως επισημαίνει ότι «οι ουρές Υπουργών και Γενικών Γραμματέων για μία selfie με το εμβόλιο, την ώρα που αυτά δεν επαρκούν ούτε καν για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της πρώτης γραμμής και ενώ οι πολίτες θα περιμένουν τη σειρά τους ως και το τέλος καλοκαιριού για να εμβολιαστούν, δεν είναι συμβολική κίνηση αλλά επιτελικό ρουσφέτι. Κάποιος να τους ενημερώσει πως δεν υπάρχει εμβόλιο ειδικά για τους “άριστους”».

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του ο κ. Τσίπρας, «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που υποσχόταν 2.000.000 εμβόλια το μήνα για να λάβει τελικά λιγότερα από 100.000 το Δεκέμβρη, έχει μετατρέψει τον εμβολιασμό σε επικοινωνιακό σόου.

Όλοι οι ειδικοί προειδοποιούν πως η ανοσία στον κορωνοϊό από τον εμβολιασμό δεν θα έρθει πριν το ερχόμενο φθινόπωρο. Το αναγνωρίζουν όλοι, εκτός από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που συνεχίζει να αρνείται τα αυτονόητα: Ενίσχυση του ΕΣΥ, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και δωρεάν μαζικά τεστ για τους πολίτες.

Με 4.672 ανθρώπινες απώλειες από την αρχή της πανδημίας, εκ των οποίων οι 4.046 τους τελευταίους δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορεί να πει πως δε γνώριζε. Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας έχουν ήδη την υπογραφή του».

Πέτσας: δεν χωρά η μικροκομματική μιζέρια στο εθνικό εγχείρημα του εμβολιασμού

Απάντηση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μέσω ανακοίνωσής του, στην οποία αναφέρει:

««Ξέρουμε ότι ο κ. Τσίπρας έχει αλλεργία στην αλήθεια και στις θετικές ειδήσεις. “Ο κ. Μητσοτάκης πουλάει ελπίδα, λέγοντας δήθεν ότι έχει εξασφαλίσει -και μάλιστα δωρεάν- ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί”, δήλωνε στις 2 Νοεμβρίου 2020. Χθες ο κ. Τσίπρας εμβολιάστηκε λοιπόν από ένα εμβόλιο που ούτε έχει ανακαλυφθεί, ούτε έχει εξασφαλιστεί... Θα ήταν για γέλια, αν δεν επρόκειτο για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Η έλευση του εμβολίου είναι κατάκτηση της επιστήμης που προσφέρει ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα. Ο εμβολιασμός είναι ένα μεγάλο εθνικό εγχείρημα στο οποίο δεν χωρά η μικροκομματική μιζέρια. Η Ελλάδα θα λάβει τις δόσεις που της αντιστοιχούν με βάση τον πληθυσμό της, όπως και οι άλλες χώρες της Ε.Ε.. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα λάβουμε 429.000 δόσεις και θα εμβολιαστούν περίπου 215 χιλιάδες συμπολίτες μας. Ανάμεσά τους και 126 πρόσωπα της πρώτης γραμμής, απολύτως κρίσιμα για τη λειτουργία της Κυβέρνησης και τη συνέχεια του Κράτους. Τον ενοχλεί αυτό τον κ. Τσίπρα, γιατί επενδύει στην καταστροφή.

Επίσης, κανένας από την Κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ότι στα τέλη Δεκεμβρίου θα έρθουν 2 εκατομμύρια εμβόλια. Αυτό που λέχθηκε -και προσποιείται ότι δεν άκουσε ο κ. Τσίπρας- είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός και οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα, με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα, να εμβολιάζουν 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας τον μήνα.Αφήνουμε πίσω στον μικρόκοσμό του τον κ. Τσίπρα. Άλλωστε, εμβόλιο για τον κορονοϊό έκανε, όχι για τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα προχωράει μπροστά και με σχέδιο, ομοψυχία και αποφασιστικότητα θα κερδίσει και αυτή τη μάχη».

Απαντώντας στον Στέλιο Πέτσας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, ανέφερε «Ο εκπρόσωπος Τύπου της ανεύθυνης κυβέρνησης θεωρεί ότι υπουργοί και γενικοί γραμματείς 40 και 50 ετών είναι σημαντικότερο να εμβολιαστούν πριν από τους υγειονομικούς ή τις ευπαθείς ομάδες. Οι πολίτες ας περιμένουν ως το καλοκαίρι. Δεν μας προκαλεί εντύπωση. Το μόνο που μπορεί να κάνει άλλωστε πέρα από το να λέει ψέματα είναι να εκβιάζει ΜΜΕ με κρατική διαφήμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να παλεύει για τα απαραίτητα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας. Για να βάλουμε στοπ στην καταστροφή που φέρει πια την σφραγίδα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη».