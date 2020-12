Τεχνολογία - Επιστήμη

Απροστάτευτα τα παιδιά από υλικό κακοποίησης στο διαδίκτυο με το νέο κώδικα της ΕΕ

Καμπανάκι κινδύου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, και αφορά την προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στο Διαδίκτυο, «τα παιδιά βρίσκονται απροστάτευτα από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη διαδικτυακή προβολή της», σε μια εποχή που το πρόβλημα διογκώνεται με εκθετικό ρυθμό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο εν λόγω κανονισμός, εξηγεί ο οργανισμός, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ηλεκτρονική προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδιωτικά μηνύματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι καθίσταται παράνομη η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τους παρόχους υπηρεσιών για τη σάρωση μηνυμάτων με στόχο τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την ανεύρεση μοτίβων κακόβουλης προσέγγισης με στόχο την κακοποίησή τους. Η τεχνολογία αυτή λειτουργούσε κατασταλτικά υποστηρίζοντας απομάκρυνση τέτοιων εικόνων από το διαδίκτυο, αλλά και προληπτικά, προλαβαίνοντας στην αρχή της επικοινωνίας την κακόβουλη προσέγγιση παιδιών, επισημαίνει το «Χαμόγελο».

Παρ' όλα αυτά, αρκετοί πάροχοι υπηρεσιών, όπως η Google, η Microsoft, η LinkedIn, η Roblox και η Yubo App, εξέφρασαν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια των παιδιών και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κατεβάζουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σε ετήσια βάση υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές 17.000.000 εθελοντικές καταγγελίες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και κακόβουλη προσέγγιση παιδιών, που περιέχουν σχεδόν τρία εκατομμύρια φωτογραφίες και συνομιλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 τριπλασιάστηκε σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα η online κακόβουλη προσέγγιση με στόχο την σεξουαλική κακοποίηση. Την άνοιξη του 2020 η Europol ανέφερε αύξηση της διαδικτυακής διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», μαζί με άλλους οργανισμούς, καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να συμφωνήσουν άμεσα στην Προσωρινή Εξαίρεση από τη νομοθεσία, για να μπορέσουν οι εταιρείες τεχνολογίας να συνεχίσουν την εθελοντική υποβολή αναφορών.

Επιπλέον, ζητούν μια μακροπρόθεσμη λύση με νομοθεσία, που θα καθιστά υποχρεωτική για τους παρόχους υπηρεσιών την υποβολή αναφορών για την πρόληψη της κακόβουλης προσέγγισης ανηλίκων στο διαδίκτυο και την απομάκρυνση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης βρεφών, παιδιών και εφήβων από τις πλατφόρμες τους.