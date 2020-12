Πολιτική

Μητσοτάκης: δωρεάν τα φάρμακα στους χαμηλοσυνταξιούχους το 2021

Ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως «είναι προσωπική μου επιλογή».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανακοίνωση του στο διαδικτυο, έκανε γνωστό πως και το 2021 οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα τύχουν του ευνοϊκού καθεστώτος να λαμβάνουν δωρεάν τα φάρμακα τους, χωρίς καμία δικιά τους επιβάρυνση ή συμμετοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους, χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση ή συμμετοχή. Είναι προσωπική μου επιλογή να διατηρηθεί το ευνοϊκό καθεστώς που, με κυβερνητική απόφαση, ίσχυσε και κατά το 2020. Η Πολιτεία μένει πάντα δίπλα στην κοινωνία. Και οι απόμαχοι της δουλειάς, ειδικά όσοι τα βγάζουν πέρα με λίγα, θα έχουν πρώτοι την φροντίδα μας και στη νέα χρονιά.