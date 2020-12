Life

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ αναζητούν νέο σπίτι

Την περίοδο αυτή το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του σε ιδιωτικό θέρετρο.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ φαίνεται ότι αναζητούν στη Φλόριντα τη νέα τους κατοικία, μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, υπάρχουν φήμες που θέλουν το τέως “πρώτο ζεύγος” των ΗΠΑ να μετακομίζει στο ιδιωτικό κλαμπ που διαθέτει ο Τραμπ στο Mar-a-Lago.

Σύμφωνα με το Page Six που επικαλείται πηγή κοντά στο ζευγάρι, «η Μελάνια και ο Ντόναλντ μιλούν με μεσίτες για την αγορά σπιτιού στο Παλμ Μπιτς ή κοντά σ' αυτό, καθώς ο χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμονή τους στο Mar-a-Lago δεν είναι αρκετά μεγάλος και μπορεί να υπάρξουν προστριβές».

Την περίοδο αυτή το ζευγάρι περνάει τις διακοπές τους στο Mar-a-Lago, και σύμφωνα με την ίδια πηγή: «Η Μελάνια διακοσμεί το διαμέρισμά τους... το οποίο διαθέτει ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, καθιστικά και γραφεία», ενώ σύμφωνα με το περιοδικό People ο χώρος ανακαινίζεται, επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται.

Υπήρξαν αναφορές ότι το Mar-a-Lago δεν μπορεί να είναι η μόνιμη κατοικία του ζευγαριού, λόγω μιας συμφωνίας που έκανε ο Τραμπ πριν από χρόνια για να το μετατρέψει σε ιδιωτικό κλαμπ.