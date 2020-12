Οικονομία

ΑΑΔΕ: διαγραφή χρεών για δεκάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά ποιες οφειλές διαγράφηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στη διαγραφή οφειλών ύψους έως 10 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο, σε σύνολο 118.906 φορολογουμένων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τη εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι συγκεκριμένες οφειλές, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, έγιναν βάση των διατάξεων που προβλέπει η νομοθεσία και πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.

- Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.

- Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.