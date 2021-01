Οικονομία

ΕΣΠΑ για νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του “Elevate Greece”

Ποιους αφορά και πώς λαμβάνεται η επιχορήγηση. Όλες οι πληροφορίες.

Πρόσκληση ύψους 60 εκ. ευρώ για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece» ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων - Elevate Greece, μπορούν να λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης με στόχο την κάλυψη εξόδων τους σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους και διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξεως του 50% κατ' ελάχιστον και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021. Η αίτηση υποβολής θα είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση μέχρι και τις 30/6/2021 το αργότερο.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της δράσης ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece», ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Όταν παρουσιάσαμε μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό το «Elevate Greece» είχαμε ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα εγγράφονται στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, ως ένα επιπλέον κίνητρο για την εγγραφή τους αλλά και ως μία έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτό που ανακοινώσαμε ένα μήνα πριν, σήμερα γίνεται πράξη. Η Ελλάδα και το Υπουργείο Ανάπτυξης καλωσορίζουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα από την οποία προσδοκούμε στο μέλλον πολλά».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας επεσήμανε:

«Με τη δημιουργία του Elevate Greece, είχαμε τονίσει πως η Πολιτεία διαθέτει για πρώτη φορά ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα μπορεί να προωθεί απευθείας πολιτικές στήριξης στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Σήμερα λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του συνόλου του οικοσυστήματος, προχωράμε στην χρηματοδότηση ύψους 60 εκ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Elevate Greece».

Παράλληλα, ο συναρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης τόνισε:

«Η νεοφυής, καινοτόμος επιχειρηματικότητα παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Με την ενδυνάμωση αυτού του κρίσιμου τομέα της οικονομίας μέσω ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με πόρους ΕΣΠΑ, δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για την επιτάχυνση της παραπάνω μετεξέλιξης. Τόσο αυτή η δράση, όσο και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ακολουθήσουν για τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητά τους και τη διάκρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ ακολουθεί η προδημοσίευση της δράσης