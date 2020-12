Κοινωνία

Αυτοσχέδια όπλα και κινητά σε κελιά φυλακών (εικόνες)

«Πλούσια» ήταν τα ευρήματα από τον έλεγχο που έγινε στα κελιά σωφρονιστικού καταστήματος.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας , από σωφρονιστικούς υπάλληλους σε πέντε κελιά της Β’ Πτέρυγας και σε κοινοχρήστους χώρους της Β’ και Δ’ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 αυτοσχέδια μαχαίρια,

6 κινητά τηλέφωνα,

4 φορτιστές και

3 handsfree

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.