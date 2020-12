Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Κροατία

Δεύτερη δόνηση σε δύο μέρες κοντά στην πρωτεύουσα, Ζαγκρεμπ.

(η φωτογραφία είναι από την πόλη Σισακ, το επίκεντρο του σεισμού 5,2 Ρίχτερ της Δευτέρας)

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1.19 μ.μ. ώρα Ελλάδα την Τρίτη στην Κροατία, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 46 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, Ζάγκρεμπ. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα. Κατά το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών GFZ, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 Ρίχτερ. μεγέθους 5,2 Ρίχτερ είχε καταγραφεί στην κεντρική Κροατία, σε απόσταση περίπου 50χλμ Χθες λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί ακόμα μία δόνηση,, σε απόσταση περίπου 50χλμ νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ, αν και η δόνηση ήταν αισθητή, δεν σημειώθηκαν ζημιές ούτε υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Οι σεισμοί δεν είναι συνηθισμένοι στην περιοχή και ο σημερινός είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Χρήστες δε του Twitter αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε αισθητή και στην Ουγγαρία.