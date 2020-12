Αθλητικά

Τελευταία αγωνιστική του έτους σε Αγγλία και Ισπανία

Σημαντικό αγωνιστικό και στοιχηματικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παιχνίδια που ρίχνουν «αυλαία» στην χρονιά.

To κλείσιμο μιας δύσκολης χρονιάς για το ποδόσφαιρο πλησιάζει. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες αγωνιστικές για το 2020 σε Premier League και La Liga, με αγώνες με σημαντικό αγωνιστικό και στοιχηματικό ενδιαφέρον.

To Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα στους αγώνες Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς, Νιούκαστλ – Λίβεροπουλ, Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ και Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης στην αγορά «Τελικό Σκορ» έως την έναρξή τους. Προσφέρει, επίσης, κάθε ημέρα σκορ πολλαπλών επιλογών και τριάδες με ενισχυμένες αποδόσεις.

Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Γούλβς απόψε, στις 22:00. Σε 12 αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, οι «μπέμπηδες» προηγούνται με 6 νίκες, 4 εντός έδρας και δύο εκτός. Στους τελευταίους 5 αγώνες έχουν σημειωθεί 3 ισοπαλίες, ενώ οι νίκες είναι μοιρασμένες από μία για κάθε ομάδα.

Την Τετάρτη, στις 22:00, η Λίβερπουλ, θα αγωνιστεί εντός έδρας με την Νιουκάστλ (22:00). Οι «κόκκινοι», που οδηγούν την εφετινή κούρσα στην Premier League, έχουν νικήσει τους «ανθρακωρύχους» και στις 5 τελευταίες τους αναμετρήσεις από το 2018 μέχρι σήμερα.

La Liga

Σήμερα, στις 18:00, η Σεβίλλη θα αντιμετωπίσει στην έδρα της την Βιγιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι έχουν σημειώσει μέχρι στιγμής 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 13 αγώνες, και βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας. Η Βιγιαρεάλ βρίσκεται 2 θέσεις πιο ψηλά, στην 4η θέση, έχοντας, όμως, δύο παραπάνω αγώνες.

Την επόμενη ημέρα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα ταξιδέψει στην Έλτσε για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα (22:30). Οι Μαδριλένοι προέρχονται από 5 νίκες στους τελευταίους αγώνες τους και βρίσκονται στη 2η θέση του πρωταθλήματος. Από τη μεριά τους, οι γηπεδούχοι μετρούν μία νίκη και από δύο ήττες και ισοπαλίες στους τελευταίες αναμετρήσεις, ενώ βρίσκονται στην 16η θέση.