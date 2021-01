Life

Έρχεται το Wonder Woman 3

Μπορεί το «Wonder Woman 1984» μόλις να κυκλοφόρησε (ξεκίνησε η προβολή του ανήμερα των Χριστουγέννων), όμως η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την τρίτη ταινία της σειράς. «Καθώς οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την Νταϊάνα, οδηγώντας στην κορυφή των προτιμήσεων το "Wonder Woman 1984", είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία της με την πραγματική ζωή της Wonder Woman -με πρωταγωνίστρια την Γκαλ [Γκαντότ] και σε σκηνοθεσία της Πάτι [Τζέκινς]- επιστρέφοντας για την ολοκλήρωση της τριλογίας» δήλωσε ο επικεφαλής της Warner Bros. Τόμπι Έμετιχ.

Το «Wonder Woman 1984» -στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Κρις Πάιν, Κρίστεν Γουίγκ, Πέντρο Πασκάλ, Ρόμπιν Ράιτ και Κόνι Νίλσεν- είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι, ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας άλλαξε τα σχέδια της εταιρείας παραγωγής και η κυκλοφορία της έγινε τελικά στις 25 Δεκεμβρίου, σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και μέσω της πλατφόρμας HBO Max.

Σύμφωνα με την Warner Bros., η κυκλοφορία της «Wonder Woman 1984» στην υπηρεσία ροής «έσπασε κάθε ρεκόρ και υπερέβη τις προσδοκίες μας» - και ότι η προβολή του HBO Max την Παρασκευή ήταν πάνω από το τριπλάσιο του συνηθισμένου μέσου όρου. «Σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές, ήταν ωραίο να δώσουμε στις οικογένειες την επιλογή να απολαύσουν αυτή την αναζωογονητική ταινία στο σπίτι, όπου δεν μπορούσαν να επισκεφτούν μία κινηματογραφική αίθουσα»,δήλωσε ο Άντι Φόρσελ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της WarnerMedia Direct-to-Consumer.

Στις ΗΠΑ, η ταινία έχει κερδίσει επίσης 16,7 εκατομμύρια δολάρια στο box office μέχρι στιγμής, κατακτώντας την πρώτη θέση από την έναρξη της πανδημίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία έχει ήδη κερδίσει 85 εκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από τις σκηνές δράσης η ταινία περιλαμβάνει και μία έκπληξη από τον σύζυγο της Γκαντότ, Γιάρον Βερσάνο και τις δύο κόρες τους, την Άλμα και τη Μάια, σε μία ειδική Χριστουγεννιάτικη σκηνή.

«Αυτή η ταινία είναι κάτι περισσότερο από μια ταινία για εμάς, για μένα και για την Πάτι», δήλωσε η Γκαλ Γκαντότ και πρόσθεσε: «Άλλαξε εντελώς τη ζωή μου... Δεν θα μπορούσα να κάνω την ταινία χωρίς την υποστήριξη της καταπληκτικής οικογένειάς μου και το ότι συμπεριλαμβάνονται στην ταινία για μένα σημαίνει πολλά. Μία καταπληκτική ανάμνηση που θα έχουμε για πάντα».