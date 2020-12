Τεχνολογία - Επιστήμη

“Οδηγός του Πολίτη”: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ενεργοποιεί άλλες 49 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της.

Ανεβάζοντας έτσι το σύνολο στις 220, κατόπιν απόφασης του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη υπό τον συντονισμό της αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή.

Οι νέες υπηρεσίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης και θα ενεργοποιηθούν σταδιακά στον «ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» - https://pattikis.gr/, μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα, θα ενεργοποιηθούν:

23 υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (σύλλογοι - σωματεία)

22 της Διεύθυνσης Υγείας (κλινικές)

3 της Διεύθυνσης Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας

1 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει τον εμπλουτισμό του ψηφιακού οπλοστασίου της, με στόχο να περάσει σε μία νέα ψηφιακή εποχή με τον πολίτη στην πρώτη γραμμή και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή του. «Με σταθερά βήματα, προχωράμε στην υλοποίηση του στόχου μας να παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν και να παραλαμβάνουν ψηφιακά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που ζητούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Προτεραιότητα μας είναι να εναρμονιστεί άμεσα το υφιστάμενο σύστημα εξυπηρέτησης με την εθνική ψηφιακή στρατηγική, με στόχο να επιτευχθούν σύντομα μικρές αλλά ουσιαστικές νίκες κατά της Γραφειοκρατίας».

Η αντιπεριφερειάρχης Μ. Κουρή δήλωσε σχετικά ότι η Περιφέρεια έχει βάλει ψηλά τον πήχη και «με αποφασιστικά βήματα προχωρά το ταχύτερο δυνατό στην μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».