Χρυσοχοϊδης από Έβρο: Χρονιά ασφάλειας το 2021 με εμβόλιο και φράχτη

Αυτοψία Χρυσοχοϊδη στον φράχτη του Έβρου. Η έκπληξη που περίμενε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Το 2020 δοκιμαστήκαμε, εδώ στα σύνορα στις Καστανιές, δοκιμαστήκαμε στον Έβρο, δοκιμαστήκαμε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και αντέξαμε. Το 2021 είναι ο χρόνος της ασφάλειας. Το εμβόλιο και ο φράχτης. Θα νικήσουμε τον κορονοϊό, θα είμαστε ασφαλής ως χώρα, ως Έλληνες και Ελληνίδες, θα είμαστε ασφαλείς ως Ευρωπαίοι, γιατί οι άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ., φρουρούν τα σύνορα αποτελεσματικά και μας κάνουν περήφανους». Τα παραπάνω διεμήνυσε από τις Καστανιές του Έβρου, σήμερα το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος επισκέπτεται το νομό Έβρου, συναντήθηκε με αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στα φυλάκια στις Καστανιές και στις Φέρες, παρέδωσε τα καθιερωμένα δώρα, τους ευχαρίστησε για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχή διαχείριση της κρίσης του Μαρτίου με την Τουρκία και τέλος πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο κατασκευής του φράχτη.

«Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σ' ένα σημείο που δώσαμε μάχη χωρίς σφαίρες, αλλά κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια, την Ευρώπη όρθια και σας ευχαριστούμε για τον αγώνα που δίνετε καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο φυλάκιο των Καστανεών.

Ακολούθησε η ανταλλαγή ευχών και η παράδοση των δώρων σε ειδική ομάδα νέων συνοριοφυλάκων, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να σημειώνει τη σημαντικότητα της προσφοράς τους, «… διότι ο τόπος είναι δύσκολος, απαιτεί ιδιαίτερες επιχειρησιακές δεξιότητες», ενώ δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της εκπαίδευσης, την περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού, «έτσι ώστε από οποιαδήποτε άποψη να είμαστε έτοιμοι ν' αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο», διαβεβαιώνοντας πως «ο Έβρος είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα» και ως εκ τούτου «…εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες, διαρκώς αρωγοί εδώ, παρόντες».

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης και στους αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, δηλώνοντας πως «έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς, εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας και στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ είναι καθημερινά εδώ στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη μάχη με τους αξιωματικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων…».

Αναφορικά με την κατασκευή του φράχτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δήλωσε υπερήφανος γιατί «ο καινούριος φράχτης είναι πραγματικά θωρακισμένος, είναι ένα εξαιρετικό, ένα ιστορικό έργο, μνημειώδες έργο για την ασφάλεια της χώρας… Πραγματικά είμαστε υπερήφανοι, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά κυρίως είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα και εδώ στον Έβρο το αποτέλεσμα είναι και επιχειρησιακό, γιατί αντιμετωπίσαμε με ασφάλεια, με αποτελεσματικότητα, μία επίθεση που έγινε από τη γείτονα χώρα. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε περήφανοι γιατί αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται όπως βλέπετε πίσω μου ο φράχτης, σε όλο το μήκος των συνόρων του Έβρου και σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμος».

Σημειώνεται πως στις Καστανιές, ο κ. Χρυσοχοΐδης δέχθηκε ευχές και δώρα από τις γυναίκες του χωριού, οι οποίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την περιοχή, με τον υπουργό να διαβεβαιώνει ότι θα συνεχιστεί καθώς αποτελεί υψίστη εθνική προτεραιότητα.