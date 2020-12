Πολιτική

Αβραμόπουλος για Novartis: Η σκευωρία κατέρρευσε, απομένει να αποκαλυφθούν οι αυτουργοί

Για τρεις ώρες κατέθετε στον Άρειο Πάγο ο πρώην Υπουργός Υγείας. Την ερχόμενη Τρίτη θα καταθέσει ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ο πρώην υπουργός Υγείας και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατέθετε σήμερα επί 3 ώρες στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, που ερευνά την υπόθεση της Novartis, μετά την άσκηση από την Βουλή της ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Ο κ. Αβραμόπουλος είναι το τέταρτο πολιτικό πρόσωπο, κατά σειρά, που καταθέτει για την υπόθεση της Novartis. Εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, ο κ. Αβραμόπουλος, δήλωσε:

«Η σκευωρία κατέρρευσε. Τώρα έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Εκείνο που απομένει είναι να αποκαλυφθούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί. Και βεβαίως να βγουν οι κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες.

Ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχω πει χαρακτηριστικά ότι η εκδίκηση δεν είναι Δικαιοσύνη. Η τιμωρία όμως είναι και τούτο γιατί; Για να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα, στην ελληνική δημοκρατία αυτό το κακό. Η Ελλάδα έχει μια Δικαιοσύνη που λειτουργεί, είναι μια δημοκρατία που λειτουργεί πλήρως. Κι εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να προστατεύονται οι πάντες. Πρώτα απ' όλα οι πολίτες αλλά και οι δημόσιοι λειτουργοί. Η σκευωρία αυτή πρέπει να είναι η πρώτη και η τελευταία στην ελληνική ιστορία».

Στις 5 Ιανουαρίου 2021 θα προσέλθει να καταθέσει στην κ. Αλεβιζοπούλου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.