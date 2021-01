Πολιτισμός

Μέριλ Στριπ: “ερωτευμένη” με τον Κίγκαν - Μάικλ Κι

Σε δηλώσεις της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, είπε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό να τραγουδάμε, να χορεύουμε και να φλερτάρουμε με τον Κι.

Στην ταινία «The Prom», η Μέριλ Στριπ ως ντίβα του Μπρόντγουεϊ αναπτύσσει μια ερωτική σχέση με έναν διευθυντή λυκείου, τον οποίο υποδύεται ο Κίγκαν-Μάικλ Κι.

Σε δηλώσεις της, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε για τη σχέση της μεταξύ των δύο ηρώων της ταινίας; «ήταν πολύ διασκεδαστικό» να τραγουδάμε και να χορεύουμε και να φλερτάρουμε με τον Κι.

«Ήταν σαν αυτό το πράγμα που βλέπεις κάποιον για πολύ καιρό και είσαι λίγο ερωτευμένος μαζί του» αστειεύτηκε η Στριπ, όταν ρωτήθηκε εάν είχαν χημεία μεταξύ τους στα γυρίσματα.

«Το ταλέντο του Κίγκαν είναι τόσο τεράστιο. Είναι αστείος, είναι πανέμορφος και τραγουδάει», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Με τον Κι να λέει στην Στριπ: «Θα σε πληρώσω αργότερα Μέριλ», και να συμπληρώνει: «Πραγματικά είναι αυτό το πράγμα, που όταν θαυμάζεις κάποιον για πολύ καιρό από μακριά, κρατάς πάντα μία θέση γι’ αυτόν στην καρδιά σου».

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ του 2018 και παίζουν σ’ αυτήν επίσης η Νικόλ Κίντμαν, ο Τζέιμς Κόρντεν και ο Άντριου Ράνελς.

Το Prom ακολουθεί μια ομάδα από εγωκεντρικούς αστέρες του Μπρόντγουεϊ που πηγαίνουν σε μία μικρή πόλη της Ιντιάνα για να βοηθήσουν ένα κορίτσι που βρίσκεται στην εφηβεία την Έμα, η οποία έχει απαγορευθεί να παραβρεθεί στον ετήσιο χορό του σχολείου γιατί θέλει να πάει με την φίλη της.

Η Τζο Έλεν Πέλμαν έχει τον ρόλο της Έμα, ενώ τον ρόλο της φίλης της Αλίσα κρατάει η Αλίσα ΝτεΜπούς.