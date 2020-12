Κοινωνία

Αδέσποτη σφαίρα στο σπίτι του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές μνήμες ξύπνησε η βολίδα, στην πολυκατοικία του 11χρονου, που έχει φύγει τόσο άδικα από την ζωή

Μια σοβαρή καταγγελία που ξυπνά εφιαλτικές μνήμες και έχει να κάνει με μια σφαίρα που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του μικρού Μάριου που τον Ιούνιο του 2017, έχασε τη ζωή του απο αδέσποτα πυρά στο Μενίδι, έκανε ο πατέρας του παιδιού.



Ο κ. Θανάσης Σουλούκος, με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook ανέφερε πως το σκηνικό με τις αδέσποτες σφαίρες στην περιοχή συνεχίζεται, με τον ίδιο να καταγγέλλει το συμβάν στην Αστυνομία προκειμένου η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα που χρόνια τώρα ταλανίζει την περιοχή και να δώσει τη λύση.

«Σφαίρα σε ηλιακό της πολυκατοικίας στην οποία έμενε ο Μάριος. Άλλο ένα "τυχαίο περιστατικό"; Το Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών ενημερώθηκε», γράφει ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού.

Χρήστης του Facebook που αναδημοσιεύει της δημοσίευση του κ. Σουλούκου αναφέρει: «Σφαίρα στον ηλιακό της πολυκατοικίας του αδικοχαμένου Μάριου μετά από 4 χρόνια που το παιδί έχει χαθεί λίγο τσίπα και λίγο φιλότιμο από όλους δε θα έβλαπτε σήμερα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί από αστυνομικούς ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ μέχρι δημαρχοι και δημοτικούς συμβούλους δυστυχώς ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ κύριοι όλοι καμία αλλαγή κανένας σεβασμός καμία τάξη σε αυτή τη πόλη δυστυχώς συγνωμη κύριε Thanasis Souloukos που ο αγώνας σας και το αίμα του παιδιού σας δε σταμάτησε αυτό το κακο»