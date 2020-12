Πολιτισμός

Οι ευχές του Τζόνι Ντεπ για το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσίευση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση, που έχασε ο ηθοποιός εναντίον της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Ο Τζόνι Ντεπ πέρασε ένα «τοξικό» 2020 και ο ηθοποιός αποφάσισε να επικοινωνήσει με τους θαυμαστές του, κάνοντας μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχηθεί «καλή χρονιά».

Ο Ντεπ έγραψε απευθυνόμενος στα 9 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram κάτω από μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Σέιν ΜακΓκόουαν: «Αυτή η χρονιά ήταν τόσο δύσκολη για πολλούς. Εδώ, μπροστά, έρχεται μία καλύτερη εποχή».

Η δημοσίευση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση, που έχασε ο ηθοποιός εναντίον της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Μετά τη δικαστική ήττα που υπέστη, ο ηθοποιός παραιτήθηκε και από το ρόλο του στη σειρά ταινιών «Fantastic Beasts» της Warner Bros.

«Καλές γιορτές, σε όλους» ευχήθηκε, στην ανάρτησή του ο Ντεπ, συγκεντρώνοντας 2 εκατ. like και έκλεισε γράφοντας: «Η αγάπη και ο σεβασμός μου προς όλους. Αιώνια, Τζ.Ντ.».