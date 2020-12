Οικονομία

Πάτρα – Πύργος: Προκήρυξη του διαγωνισμού για τα έργα οδικής ασφάλειας

Πρόγραμμα παρεμβάσεων στον οδικό άξονα, μήκους 80 χλμ, με προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει σήμερα το έργο «Επείγουσες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας στην Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου» και ξεκινάει επίσημα ο διαγωνισμός των έργων οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στοχευμένων σημειακών παρεμβάσεων στον υφιστάμενο οδικό άξονα, μήκους 80 χλμ., με προϋπολογισμό 30 εκ. € και στόχο τη δραστική μείωση των ατυχημάτων έως να ολοκληρωθεί ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής δήλωσε σχετικά: «Δεσμευτήκαμε να προχωρήσουμε ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις: την κατασκευή του νέου, σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, αλλά και την υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων για να γίνει πολύ πιο ασφαλής ο υφιστάμενος. Προχωράμε με συνέπεια. Καλύπτουμε τον χαμένο χρόνο 2015-2019. Κι αυτό το έργο είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους μας. Η Δυτική Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο και η οδική ασφάλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας.»

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ένας χρόνος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, περιλαμβάνει:

Διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης σε όλο το μήκος της οδού.

Διαχωρισμό κατευθύνσεων κυκλοφορίας με εύκαμπτα κολωνάκια σήμανσης.

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε μήκος 45 χλμ και στις δύο κατευθύνσεις.

Διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος της οδού.

Εκσκαφή – φρεαζάρισμα του υφιστάμενου οδοστρώματος.

Καθαρισμό των τάφρων και κλαδοκοπές στην παράπλευρη βλάστηση.

Φωτεινή Σηματοδότηση σε 18 υφιστάμενους κόμβους.

Κατασκευή οδοφωτισμού σε 7 υφιστάμενους κόμβους.

Κατασκευή 5 διαβάσεων πεζών.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, θα επιτευχθεί η άμεση αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου, ενώ παράλληλα προχωρούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα οι ενέργειες για να κατασκευαστεί ο νέος. Σημειώνεται ότι από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μόνο το αρχικό τμήμα μήκους 12,80 χλμ είναι κοινό με τον μελλοντικό αυτοκινητόδρομο.

Σχετικά με τον νέο αυτοκινητόδρομο που θα κατασκευαστεί, υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλαβε την πρώτη επίσημη θετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου ενσωμάτωσή του στη Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, χωρίς να παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι, η ΕΕ έδωσε το «πράσινο φως» στο Υπουργείο να προχωρήσει στο επόμενο και τελικό βήμα της διαδικασίας, που είναι η γνωστοποίηση στην Επιτροπή για τα θέματα ανταγωνισμού, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει την κατασκευή του έργου.