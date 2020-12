Κόσμος

Φονικός σεισμός στην Κροατία (εικόνες)

Νεκρό ένα 12χρονο παιδί και πολλοί τραυματίες. Κατέρρευσαν κτήρια.

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην κεντρική Κροατία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να λένε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πλάνα βίντεο να δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια κοντά στο επίκεντρο.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

Ένα παιδί σκοτώθηκε από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Κροατίας, ανακοίνωσε ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς. "Ενημερωθήκαμε πως ένα κοριτσάκι σκοτώθηκε (...) δεν έχουμε πληροφορίες για άλλα θύματα", δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ, κατά την επίσκεψή του στον τόπο της καταστροφής.

Το Ν1 μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

Άλλα πλάνα δείχνουν ένα σπίτι που η στέγη του έχει υποχωρήσει. Η δημοσιογράφος είπε πως δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι.

Ο Τόμισλαβ Φαμπιάνιτς, επικεφαλής της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στη Σίσακ, κοντά στην Πέτρινια, δήλωσε πως υπάρχουν πολλοί τραυματίες στην Πέτρινια και στη Σίσακ. «Υπάρχουν κατάγματα, διασείσεις και ορισμένοι χρειάστηκε να χειρουργηθούν», είπε.

Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετέχει ο στρατός, ενώ η παροχή ηλεκρικού ρεύματος έχει διακοπεί στo κέντρο της πόλης.

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA μετέδωσε πως ο μοναδικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας στο Κέρσκο που βρίσκεται 100 χλμ από το επίκεντρο έκλεισε για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για απώλειες.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, σε μερικούς από τους οποίους είχαν πέσει κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών και άλλα μπάζα. Έγινε επίσης αισθητός στις γειτονικές Βοσνία και Σερβία.

Χθες Δευτέρα σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Κροατία και πάλι κοντά στην Πέτρινια προκαλώντας μόνο ελαφρές υλικές ζημιές. Τον Μάρτιο σεισμός 5,3 βαθμών σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 27.

Μήνυμα αλληλεγγύης από τον Νίκο Δένδια

Την αλληλεγγύη του και τη συμπαράστασή του στον λαό της Κροατίας που δοκιμάζεται από τον σεισμό, αλλά και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια, εξέφρασε στον Κροάτη ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Επικοινώνησα με τον ομόλογό μου της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlic Radman) προκειμένου να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στο λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τον σεισμό, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια» γνωστοποίησε συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.