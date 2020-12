Κοινωνία

“Λουκέτο” σε πλυντήριο αυτοκινήτων λόγω... συνάθροισης

Κλείσιμο της επιχείρησης, σύλληψη του ιδιοκτήτη και πρόστιμα σε όλους...

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων πέρασαν οι αστυνομικοί, ενώ έβαλαν και λουκέτο στο κατάστημα για 15 ημέρες, για διοργάνωση συνάθροισης εν μέσω lockdown.

Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε και πρίστιμο ύψους 5000 ευρώ καθώς παραβίασε τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Επιπλέον επιβλήθηκαν τρία πρόστιμα των 300 ευρώ στους παρευρισκόμενους.