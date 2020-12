Life

“Mission Impossible”: Ο Τομ Κρουζ έφτιαξε “στούντιο ασφαλείας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μετατροπή έχει κοστίσει στον Αμερικανό σταρ εκατομμύρια.

Ο Τομ Κρουζ βρίσκεται σε αποστολή για να βεβαιωθεί ότι η νέα του ταινία δεν θα χτυπηθεί ξανά από τον κορονοϊό, δημιουργώντας ένα στούντιο ασφαλές, σε μία πρώην στρατιωτική βάση, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρει το Page Six ο ηθοποιός που πρόσφατα έβαλε τις φωνές σε μέλη του συνεργείου κινηματογράφησης της ταινίας «Mission: Impossible 7» καθώς δεν τηρούσαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον περιορισμό της Covid-19, ξοδεύει εκατομμύρια για να μεταφέρει την παραγωγή σε μια πρώην βάση στο Longcross του Σάρεϊ, ανέφερε η βρετανική «The Sun».

Ο Κρουζ λίγες ημέρες πριν είχε βάλει τις φωνές σε δύο εργαζόμενους στο συνεργείο κινηματογράφησης καθώς στέκονταν πολύ κοντά. «Αν σας δω να το ξανακάνετε έχετε φύγει. Κι αν κάποιος από το συνεργείο το κάνει, κι εσείς, κι εσείς, κι εσείς έχετε φύγει. Κι εσείς ποτέ δεν θα το ξανακάνετε» φώναξε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε υπάλληλοι παραιτήθηκαν από τα γυρίσματα ύστερα και από μία δεύτερη «έκρηξη» που είχε ο ηθοποιός και που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας.

Η παραγωγή της ταινίας είχε σταματήσει τα γυρίσματα στην Ιταλία ύστερα από τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων στο συνεργείο και τον Ιούλιο πήρε άδεια για τη συνέχιση των γυρισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα.