Life

Η Λίαν Ράιμς αποκάλυψε τον αγώνα της με την κατάθλιψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια μιλά για τη μάχη που δίνει εδώ και πολλά χρόνια με την κατάθλιψη και το άγχος.

Η Λίαν Ράιμς (LeAnn Rimes) μιλά για την απόφαση που πήρε το 2012 να ζητήσει βοήθεια. Μιλώντας στο «The Tamron Hall Show» η τραγουδίστρια μίλησε για την απόφασή της να ζητήσει βοήθεια και να υποβληθεί σε θεραπεία για την κατάθλιψη και άγχος.

«Ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου. Είχα συνεχώς ανθρώπους γύρω μου, σε όλη τη ζωή μου, είτε ήταν οι γονείς μου, είτε ο πρώην σύζυγός μου, ο ατζέντης μου, όλα είχαν στραμμένη την προσοχή τους επάνω μου» είπε η Λίαμ και μίλησε για την εξάρτηση από την αλληλεξάρτηση. «Δεν ήμουν ποτέ μόνη μου μέχρι να θεραπευτώ από το άγχος και την κατάθλιψη», πρόσθεσε.

«Ένιωθα σαν κάποιος να με έχει βάλει στην πρίζα και να μ’ άφησε εκεί. Έπρεπε να καταλάβω πώς θα ξεφύγω από αυτό και να επιστρέψω στον εαυτό μου», είπε και συνέχισε να εξηγεί ότι και άλλα κομμάτια της προσωπικότητάς της έπρεπε να ξυπνήσουν. Είπε ακόμη πως γνώριζε ότι χρειάζονταν βοήθεια και πως αυτό θα ήταν το καλύτερο γι’ αυτήν, αλλά φοβόταν να μείνει μόνη.

«Χρειάστηκα να μαζέψω αυτά τα κομμάτια και να τα επαναφέρω στην ολότητα. Όλα αυτά τα κομμάτια που είχα απορρίψει για τον εαυτό μου, να μάθω πώς να τα αγαπώ και να συνειδητοποιήσω ότι το σύνολο μου είναι αξιαγάπητο όχι μόνο η Λίαν Ράις που εμφανίζεται στον κόσμο και που όλοι ήθελαν να είναι το τέλειο κοριτσάκι», είπε.