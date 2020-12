Κοινωνία

Θύματα ληστών περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις εφιαλτικές στιγμές (βίντεο)

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους κακοποιούς, που είχαν εισβάλλει στο σπίτι τους.

Τρία άτομα εισέβαλαν μέρα μεσημέρι σε μονοκατοικία στην Κηφισιά την ώρα που βρίσκονταν μέσα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Οι τρεις άγνωστοι χτύπησαν το κουδούνι στο σπίτι, όπου μένουν ένας 90χρονος με την 85χρονη σύζυγο του. Το ηλικιωμένο ζευγάρι τους άνοιξε την πόρτα και τότε οι δύο δράστες απέσπασαν την προσοχή του 90χρονου. Ο τρίτος μπήκε μέσα και αναστάτωσε όλους τους χώρους ψάχνοντας για χρήματα και χρυσαφικά.

«Χτύπησαν την πόρτα, εγώ περίμενα τον εγγονό μου και γι'αυτό άνοιξα Ηταν τρεις ο ένας με έσπρωξε και δεν ξερω πως ανέβηκε πάνω και οι άλλοι δύο με απασχολούσαν. Όταν κατάλαβα τι γινόταν τους είπα γρήγορα θα φωνάξω την Αστυνομία και εκεί για να με τρομάξουν είχα ένα ταψί έξω και το πέταξαν με δύναμη» περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο 90χρονος.

Οι τρεις ληστές παραπλάνησαν το ηλικιωμένο ζευγάρι λεγοντας τους ότι χρειάζονται νερό για το αυτοκίνητο. Η κ. Αίγλη μαγείρευε στην κουζίνα της όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους κακοποιούς.

«Εγω μαγείρευα, κάποια στιγμή είδα μια σκιά στην κρεβατοκάμαρα και εκεί βλέπω πεταμένα τα κουτιά τρέχω τον πιάνω και του λέω τι θέλεις κλέφτη μέσα. Φώναζα, ούρλιαζα», είπε στον ΑΝΤ1 η 85χρονη.

Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ και ύστερα εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τον φόβο τους για τις αλλεπάλληλες κλοπές μέρα μεσημέρι.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των ληστών.