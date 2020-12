Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου - Μαγιορκίνης - Χαρδαλιάς για το εμβόλιο και τα μέτρα (βίντεο)

Οι ανακοινώσεις των επιστημόνων για την εξάπλωση της πανδημίας και τα επόμενα βήματα για τον εμβολιασμό. Οι διευκρινίσεις του Υφ. Πολ. Προστασίας για το lockdown και την αλλαγή του έτους.