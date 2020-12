Κόσμος

Επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης της Λωζάννης ζητούν οι Τούρκοι

Και "άνοιγμα" προς το Ισραήλ από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και με πολέμους που ακολούθησαν υπήρξαν κάποιες συνθήκες που δεν είναι ξεκάθαρες και ίσως αυτές έβαλαν τα θεμέλια των σημερινών συζητήσεων. Μια από αυτές είναι η Λωζάννη. Όμως πέρασαν 100 χρόνια, πιστεύω ότι αυτά μπορούμε να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ.

Υπενθυμίζεται ότι θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της Συνθήκης είχε θέσει και ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 2017, και μάλιστα στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του τέως προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ έκανε και άνοιγμα προς το Ισραήλ.

«Ύστερα από διαπραγματεύσεις μεγάλης διάρκειας, φτάσαμε στο σημείο της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Μεγάλη Βρετανία. Αύριο (σήμερα) θα υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Αυτή θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική μας συμφωνία, μετά την τελωνειακή ένωση», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας , μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο Ερντογάν, ενώ ανέφερε πως η Άγκυρα θα ήθελε καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ, συμπλήρωσε πως διαφωνεί με τη στάση του Τελ Αβίβ για το Παλαιστινιακό. Δεν έκανε αναφορά σε καμία άλλη διαφορά με το Ισραήλ και τόνισε πως επιθυμία της Τουρκίας είναι η βελτίωση των σχέσεων.