Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η ΕΕ αγοράζει κι άλλες δόσεις του εμβολίου της Pfizer

Τι ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πόσα εκατομμύρια επιπλέον δόσεις θα αγοράσει η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αγοράσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, ανακοίνωσε μέσω του Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι 27 χώρες-μέλη θα έχουν επομένως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, το οποίο έχει κριθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.