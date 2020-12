Πολιτική

Κορονοϊός - Γεννηματά: ευθύνη της Κυβέρνησης, εάν υπάρξει τρίτο κύμα

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα.

«Είναι ώρα να τελειώσει το επικοινωνιακό show της Κυβέρνησης με τα εμβόλια», τονίζει σε δήλωση της η Φώφη Γεννηματα.

Όπως αναφέρει η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, η οποία θα εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού στις 4 Ιανουαρίου, «Η δουλειά της Κυβέρνησης είναι ο αποτελεσματικός εμβολιασμός και το ασφαλές άνοιγμα. Ευθύνη του Πρωθυπουργού είναι να εφαρμοστεί επιτέλους ένα σχέδιο, με διαφάνεια, χωρίς εξαιρέσεις και παρεμβάσεις».

«Θυμήθηκαν τα τεστ στο και πέντε, το ζητάμε μήνες. Περιμένουμε δημόσια αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία για κάθε περιοχή που ανοίγει. Όπως και καλύτερη οργάνωση προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία», αναφέρει η κ. Γεννηματά.

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ καταλήγει, λέγοντας «τα λάθη που έγιναν στο δεύτερο κύμα και τα πληρώσαμε ακριβά, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Αν η Κυβέρνηση λειτουργήσει ξανά με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας το τρίτο κύμα- στο οποίο αναφέρθηκε και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης- δεν θα αργήσει, με ευθύνη της, να έρθει».