Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Πάνω από 8000 ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα

Ποιές περιοχές παραμένουν στο "κόκκινο", σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας

Με μια μικρή αναδρομή στο κορονoϊό, ο οποίος εμφανίστηκε περίπου τέτοιες μέρες πριν ένα χρόνο στην Κίνα, ξεκίνησε την ενημέρωση τελευταία ενημέρωση για το 2020 η καθηγήτρια παιδιατρικής και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου.

«Αυτό που μας έμαθε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, είναι η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται ο κοροναοός», συνέχισε η καθηγήτρια, σημειώνοντας πως την χρονιά που φεύγει μάθαμε όλοι μας πολλά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα εμβόλια, τα οποία αναμένεται να φέρουν την "Ελευθερία", ωστόσο αυτό θα πάρει χρόνο. «Η συνολική ανοσία δεν θα επιτευχθεί πριν περάσουν αρκετοί μήνες ακόμα» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ακόμη πως Δυτική Αττική, Κοζάνη, Λάρισα, Ροδόπη και Έβρος βρίσκονται στο "κόκκινο".

Σε αυτό το πλαίσιο εξήγησε πως αυτή τη στιγμή, στη χώρα υπάρχουν περισσότερα από 8.000 κρούσματα. Πάνω από 2.000 καταγράφονται στην Αττική και περισσότερα από 1.600 στη Θεσσαλονίκη.

«Το 2021 θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω» συμπλήρωσε η κ. Παπαευαγγέλου