Αθλητικά

EuroCup: “Αντίο” με ήττα για τον Προμηθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην τελευταία θέση του τέταρτου Ομίλου οι Αχαιοί.

Με ήττα ολοκληρώθηκε το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ο Προμηθέας.

Οι Αχαιοί "έπεσαν" με το τελικό 75-100 από την Μπούρσασπορ στην Πάτρα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής του EuroCup, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση από την τελευταία θέση του Δ' ομίλου με ρεκόρ 2-8.

H τουρκική ομάδα, η οποία επίσης είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με ρεκόρ 3-7.

Κορυφαίος των νικητών ο Κένι Κάντζι με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση από Λαμάρ Πέτερς με 25 πόντους. Από τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι Ίαν Μίλερ (26π.) και Μιχάλης Λούντζης (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 35-48, 57-77, 75-100

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 10, Λούντζης 16 (3), Γκάρετ 10, Χριστοδούλου 2, Βασιλείου 3 (1), Κουρουπάκης 4, Κολιός 3 (1), Μίλερ 16 (2), Μπαζίνας 5, Τανούλης 6.

ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ (Αλιμπίγιεβιτς): Ακνταμάρ 7 (1), Μάνφορντ 9, Τζόουνς 2, Πίτερς 25 (5), Αρσλάν 3 (1), Νιούμαν 9 (3), Σαβάς 13, Μουτάφ, Κάντζι 26 (1), Τουρέν 6.