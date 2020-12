Κόσμος

Κορονοϊός: Σάλος για το “φακέλωμα” όσων δεν κάνουν το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η στάση της Κυβέρνησης στην Ισπανία. Παγκόσμιος προβληματισμός για τις μεταφορές, την εστίαση και την απασχόληση. Τα προσωπικά δεδομένα και οι φόβοι για νέο κοινωνικό διχασμό.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η αποκάλυψη του Ισπανού Υπουργού Υγείας, πως η χώρα του θα φακελώνει τους πολίτες που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο και θα μοιράζεται τα στοιχεία τους, με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Το θέμα στάθηκε αφορμή για να ανοίξει παγκοσμίως μια συζήτηση σχετικά με την "νομιμότητα" ενός μητρώου αρνητών του εμβολίου. Στην Ελλάδα, πάντως, κυβέρνηση και φορείς τηρούν στάση αναμονής.

H "μαύρη βίβλος" των αρνητών, που φαίνεται να θέτει η Ισπανική κυβέρνηση, είναι άγνωστο αν θα βρεί ανταπόκριση στην Κομισιόν.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ξεκαθαρίζει πως «όλα αυτά θα συζητηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις». Ωστόσο ήδη ακούγονται φωνές, όπως του βουλευτή Δημ. Βαρτζόπουλου, που ζητούν από τον Υπουργό Υγείας να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.

Πάντως, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα και οι Αρχές δείχνουν σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολίτων, λέγοντας ότι υπάρχει αυξημένη ανεκτικότητα, όπως έδειξε η στάση όλων, ειδικά στο πρώτο κύμα της πανδημίας, σε ότι αφορά την κυκλοφορία fake news και όσα ανυπόστατα διακινούνταν από πολλές πηγές, κυρίως αρνητών του κορονοϊού.

To θέμα αφορά εκτός των άλλων και τις συγκοινωνίες, με τις αεροπορικές εταιρίες να έχουν ξεκαθαρίσει εξ αρχής πως θα υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ως προϋπόθεση για τους ταξιδιώτες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και εκπρόσωποι των μαζικών συγκοινωνιών ωστόσο ένα άλλο ερώτημα είναι τι θα γίνει και στα εστιατόρια.

Το ζήτημα βέβαια της λίστας αρνητών εμβολιασμού εγείρει και νομικά θέματα προσωπικών δεδομένων, παρά το ρήτρα που προφανώς θα εισαχθεί περι απόρρητων στοιχείων.