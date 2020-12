Κοινωνία

Προς επαναλειτουργία τα δημοτικά σχολεία στις 8 Ιανουαρίου

Οι σκέψεις της επιτροπής των ειδικών και της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Τι θα γίνει με τα γυμνάσια και τα λύκεια.

Προς το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων στις 8 Ιανουαρίου φαίνεται πως προσανατολίζονται η επιτροπή των ειδικών και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τηλεδιάσκεψη, που παραμένει σε εξέλιξη, καταγράφηκε σύγκλιση των δύο πλευρών προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ πιθανότατα θα μετατεθεί για αργότερα η επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων.

Παραμένει ερωτηματικό το αν θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας.

