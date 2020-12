Κοινωνία

Αγωγή της ΑΔΕΔΥ στον Τζήμερο για το “αληταριό”

Για «υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση» του Θάνου Τζήμερου κάνει λόγο η ΑΔΕΔΥ. Πόσα χρήματα ζητά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «μετά την «υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση» του κ. Θάνου Τζήμερου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την 26.11.2020, με ομόφωνη απόφασή της, υπέβαλε σήμερα αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δικάζεται στις 11.2.2021, ζητώντας την αφαίρεση της προσβλητικής ανάρτησης, την δημοσίευση κειμένου αποκαταστατικού του κύρους και της αξιοπιστίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και χρηματική ικανοποίηση ύψους 40.000€ προς την ίδια τη συνδικαλιστική οργάνωση και 90.000€ συνολικώς προς τα μέλη της Εκτελεστικής της Επιτροπής. «Το επιδικαζόμενο από το Δικαστήριο ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στο πλαίσιο της αλληλέγγυας προσπάθειας και του αγώνα όλων μας κατά της πανδημίας», τονίζει η ΑΔΕΔΥ.

«Η προσφυγή στη δικαιοσύνη κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να αφαιρεθεί εκουσίως η ανάρτηση από τον κ. Τζήμερο, μέσω εξώδικης οχλήσεως που του εστάλη, την οποία και ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την 14.12.2020 διακωμωδώντας την με ειρωνικό τρόπο και επιδεικνύοντας για μία ακόμη φορά καταφρόνηση προς την ίδια την ΑΔΕΔΥ και το συνδικαλιστικό κίνημα εν γένει», προσθέτει.

Ο Θάνος Τζήμερος σε ανάρτηση του στο facebook στις 26.11.2020, είχε γράψει: «Να τελειώνουμε με το αληταριό των κηφήνων εργατοπατέρων της ΑΔΕΔΥ. Εμείς τους σημερινούς απεργούς θα τους είχαμε ήδη απολύσει. Αν θέλετε να σας διοικεί η ΑΔΕΔΥ, συνεχίστε να ψηφίζετε ασπόνδυλους».