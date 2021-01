Πολιτισμός

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού: 18 κτήρια αποκτούν... νέα ζωή

Αυτοψία πραγματοποίησαν η Υπ. Πολιτισμού και ο επικεφαλής της Περιφέρειας Αττικής, με πόρους της οποίας ολοκληρώνεται η αποκατάσταση.

Η Υπουργός Πολιτισμού και ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησαν αυτοψία και ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του έργου στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής "Όπως διαβεβαίωσε η Υπουργός Πολιτισμού, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, στο Μοναστηράκι θα αποδίδεται σταδιακά στους επισκέπτες από τον Μάιο του 2021. Η αποκατάσταση των κτηρίων που συνθέτουν το συγκρότημα των 18 κτηρίων, που συναποτελούν το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε οριστικά το 2018. Ως συνεχιζόμενο έργο εντάχθηκε, το 2015, η υλοποίηση της έκθεσης του Μουσείου. Να σημειωθεί ότι η Α’ Φάση χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και η Β’ Φάση του χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 14.000.000 €.

Η Υπουργός ζήτησε την εντατικοποίηση ενεργειών και εργασιών, ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή παράδοση στο κοινό και λειτουργία του Μουσείου. Στην αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε κάποια από τα κτήρια του συγκροτήματος είναι δυνατή η κατασκευή ανελκυστήρων, προκειμένου οι εκθεσιακοί χώροι να καταστούν περισσότερο προσβάσιμοι στα ΑμεΑ. Η προσβασιμότητα των πολιτιστικών υποδομών στο σύνολο των πολιτών είναι μία εκ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σήμερα.

Από τον Μάϊο προγραμματίζεται να αποδοθούν στο κοινό το Τζαμί Τζισταράκη, το κτήριο Κ, το κτήριο Γ (1+2) και το κτήριο Ε. Στο Τζαμί θα παρουσιάζεται η ιστορία του Μουσείου, από την ίδρυσή του, το 1918, με αντιπροσωπευτικά εκθέματα από το σύνολο των Συλλογών του Μουσείου. Το κτήριο Κ θα ανοίξει την πύλη του με την φιλοξενία της πρώτης περιοδικής έκθεσης του Μουσείου αφιερωμένης στην επέτειο των 200 χρόνων. Το κτήριο Γ1 θα φιλοξενεί την έκθεση για την ταυτότητα των Ελλήνων, ενώ στο Γ2 θα παρουσιάζεται η ιστορία της Πλάκας και του οικοδομικού τετραγώνου που συγκροτεί το Μουσείο. Στο κτήριο Ε, αφιερωμένο στην ψυχαγωγία της εποχής, θα παρουσιάζεται η μεγάλη συλλογή του Μουσείου από φιγούρες του Θεάτρου Σκιών. Στα κτήρια αυτά έχει ολοκληρωθεί η εγκατα?σταση των προθηκω?ν, ενώ μέχρι το τέλος του προσεχούς Φεβρουαρίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων. Ως το τέλος Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του εσωτερικού του εκκλησιδίου του Αγίου Ελισσαίου. Η μελέτη για την παρουσίαση των ψηφιακών εκθεμάτων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η εισαγωγή της στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση. Παράλληλα, συνεχίζεται η μεταφορά των υπηρεσιών του Μουσείου στα δυο κτήρια διοίκησης, όπως έχει προβλεφθεί.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη «Σήμερα έχουμε τη χαρά, μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, με την παρουσία της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής, που είναι και ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, να κάνουμε την αυτοψία στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ελέγχοντας την εξέλιξη του έργου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα 18 κτήρια, τα οποία απαλλοτριώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα οποία αποκαταστάθηκαν, προκειμένου να φιλοξενήσουν τις Συλλογές του Μουσείου, είναι μία πολύ σημαντική προσφορά στη χώρα, αλλά και μία μοναδική παρουσία, στην Αθήνα και στην Πλάκα, που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Τα 18 κτήρια συναποτελούν μία γειτονιά της Αθήνας, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένη στο τέλος του 19ου-αρχές του 20ού αιώνα, με πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά της περιόδου εκείνης, η οποία, στην πραγματικότητα, αναβιώνει μέσα από τις εκθέσεις και τις συλλογές του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο απασχολεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια τόσο στην προηγούμενη όσο και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ο στόχος μας είναι το Μουσείο να αποδίδεται σταδιακά στο κοινό, αρχής γενομένης από το Μάιο του 2021, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή στο τέλος του 2023. Στο συγκρότημα περιλαμβάνεται το εκκλησίδιο του Αγίου Ελισσαίου, συνδεδεμένου με την παρουσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, εδώ ανάμεσα στα κτήρια ήταν το σπίτι του Νικολάου Πλανά, ενώ η οικία Δραγούμη είναι ένα από τα δεσπόζοντα κτήρια του συγκροτήματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη για την άριστη συνεργασία μας, καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή και φυσικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την σημαντική δουλειά που γίνεται στο συγκρότημα, προκειμένου, στα επόμενα δύο χρόνια, να αποδοθεί στους Αθηναίους, οι οποίοι το δικαιούνται, καθώς αποτελεί μέρος της ιστορίας τους. Είμαι βέβαιη ότι η λειτουργία του Μουσείου θα αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που θα ανανεώσει το ενδιαφέρον για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και ταυτόχρονα ένα σημαντικό αναπτυξιακό πόρο».

Ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι «Είναι μεγάλη η χαρά, αλλά και η ικανοποίηση, όταν διαπιστώνουμε την πορεία υλοποίησης ενός σημαντικού έργου όπως είναι αυτό του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η Α’ Φάση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και η Β Φάση του χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 14.000.000 € περίπου, που ολοκληρώνεται σταδιακά προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες του, στο ευρύ κοινό, εντός του 2021.

Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για να δούμε από κοντά την πορεία εξέλιξης των έργων, τόσο των κτιριακών όσο και του εξοπλισμού και των προθηκών που τοποθετούνται σταδιακά. Πρόκειται για ένα εμβληματικό μουσείο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, εδώ στην Πλάκα και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόρους του ΠΕΠ Αττικής, συμβάλει στην ανάπλαση σημαντικών πολιτιστικών, ιστορικών και αρχιτεκτονικών χώρων όπως είναι ο συγκεκριμένος. Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι μέσα από τη γόνιμη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν να αναδειχθούν, αποκατασταθούν και αξιοποιηθούν τέτοιου είδους οικοδομήματα και ιστορικοί χώροι.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη, η οποία με την εμπειρία και το όραμα της, συμβάλλει στην ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της κληρονομιάς μας. Ευχαριστώ επίσης θερμά για τη συνεργασία τον Γενικό Γραμματέα κ. Διδασκάλου, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Δουνδουλάκη, τη Διευθύντρια του Μουσείου κ. Ελ. Μελίδη και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής κ. Δ. Δρόση, καθώς όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε το όραμά μας να γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε το έργο μας με το βλέμμα στραμμένο και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 που ξεκινάει σύντομα και που θα βρει την Περιφέρεια Αττικής με πολύ περισσότερους πόρους για την ανάδειξη έργων Πολιτισμού».

*Η φωτογραφία από τον συγκεκριμένο χώρο του Μουσείου, έχει διακριθεί σε φωτογραφικό διαγωνισμό του #EUinmyregion και έχει εκδοθεί και σε postcard από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.