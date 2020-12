Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: Το “myConsulLive” συνδέει τους απόδημους Έλληνες με τις ελληνικές Αρχές

Τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη διαδικασία ψηφιοποίησης προξενικών υπηρεσιών.

Για τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει στη διαδικασία ψηφιοποίησης των προξενικών υπηρεσιών που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των Ελλήνων του εξωτερικού και για το σχέδιο της βαθμιαίας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών που έχει αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή ενημερώθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με το Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 και στο μεσοδιάστημα θα λειτουργεί τμηματικά, με σταδιακή ένταξη υπηρεσιών και δυνατοτήτων. Με τη βαθμιαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Πρεσβείες και τα Προξενεία της χώρας στους Έλληνες του εξωτερικού θα εξαλειφθεί η ανάγκη για πολυέξοδες και συχνά μεγάλες μετακινήσεις, ενώ θα απλουστευθεί και θα επιταχυνθεί η διεκπεραίωση χρονοβόρων υποθέσεων.

«Χαίρομαι πραγματικά διότι το αντικείμενο της σημερινής μας επικοινωνίας είναι ακριβώς η ίδια η επικοινωνία. Γιατί γίνεται μέσω βιντεοκλήσης και της νέας πλατφόρμας “myConsulLive”. Είναι μια εφαρμογή που θα συνδέει, πλέον, όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, σε όποια πόλη κι αν βρίσκονται, με τις ελληνικές αρχές της χώρας στην οποία ζουν. Και από εκεί, βέβαια, να εξυπηρετούνται σε ό,τι χρειάζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες στην πατρίδα», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή του.

«Η σημερινή πρωτοβουλία αν και με τεχνική μορφή, είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: Είναι αυτή, που σηματοδότησε και η εμβληματική απόφαση της Κυβέρνησής μας να διευκολύνει την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Κάτι που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να χτίζουμε γέφυρες μαζί τους ώστε να έχουν λόγο στο τι συμβαίνει στην μητέρα-πατρίδα. Να μπορεί και η Ελλάδα να ακούει καθαρά και τον δικό τους λόγο. Και βέβαια να μην ταλαιπωρούνται αφόρητα κάθε φορά που έρχονται σε επικοινωνία με τις προξενικές μας αρχές ή με τις πρεσβείες μας», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η συνεργασία στο συγκεκριμένο αντικείμενο -μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης- ήταν καθοριστικής σημασίας. Όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε αυτό ήταν το οικοδόμημα που χτίζεται πάνω στην βασική κυβερνητική απόφαση, τη βασική κυβερνητική πολιτική: Οι απόδημοι Έλληνες να διασυνδεθούν με την Ελλάδα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να απολαμβάνουν εύκολα τις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, μέσω των προξενικών αρχών», ενώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Κωνσταντίνος Βλάσης, χαρακτήρισε την νέα υπηρεσία «πραγματική επανάσταση στη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη προξενική πρακτική».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι έχει σχεδιαστεί και αρχίζει να υλοποιείται ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πρεσβειών, των προξενικών αρχών και ευρύτερα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια προχώρησε στην παρουσίαση του σχεδίου.

Εξυπηρέτηση του πολίτη και εκτός συνόρων

Το σχέδιο κινείται σε τρεις άξονες, έχοντας πάντα ως γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πρώτος άξονας είναι η υπηρεσία myConsulLive, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με προξενικό υπάλληλο μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης για πράξεις όπου δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενείο. Σε πρώτη φάση θα είναι δυνατή η διαχείριση αιτήσεων για έκδοση βασικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, ή αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.

Δεύτερος άξονας είναι η ολοήμερη υπηρεσία «Εικονικός Βοηθός», η οποία, μεταξύ άλλων, θα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, θα προσφέρει οδηγίες για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, θα επιτρέπει την ψηφιακή υποβολή εγγράφων και θα προγραμματίζει ραντεβού με υπαλλήλους της εκάστοτε αρχής εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Θα είναι επίσης δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή των προξενικών τελών.

Τρίτον, σε βάθος χρόνου ο «Εικονικός Βοηθός» θα λειτουργήσει και ως πύλη πρόσβασης σε σειρά υπηρεσιών, καθώς διασυνδεθεί με υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες πλατφόρμες, όπως το Μητρώο Απόδημου Ελληνισμού, το Σύστημα Επείγουσας Ενημέρωσης Ελλήνων Πολιτών στο Εξωτερικό και με την εφαρμογή myConsulLive.

Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή του «Εικονικού Βοηθού» σε κόμβο εξυπηρέτησης θα είναι επίσης δυνατή η διασύνδεση με το Μητρώο Πολιτών για ληξιαρχικές και δημοτολογικές πράξεις, τη Στρατολογία, τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, τον e-ΕΦΚΑ και τον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Εξωτερικού, όπου οι πολίτες που κατοικούν εκτός ελληνικής επικράτειας μπορούν να εγγραφούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κοντά στον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Η υπηρεσία «myConsulLive» θα αρχίσει να διατίθεται τις επόμενες ημέρες, πιλοτικά, από τρεις διπλωματικές αποστολές της χώρας: Την Πρεσβεία στο Λονδίνο και τα Γενικά Προξενεία Νέας Υόρκης και Τορόντο. Θα ακολουθήσουν σύντομα τα Γενικά Προξενεία της Βοστώνης, της Κωνσταντινούπολης και του Ντύσσελντορφ, συν το Προξενείο στο Περθ. Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της υπηρεσίας σε όλες τις προξενικές αρχές. Ο βασικός Εικονικός Βοηθός λειτουργεί πολιτικά, από τα τέλη Οκτωβρίου, στην Πρεσβεία Λονδίνου και στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης Ραπτάκης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνος Κούτρας και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, Βίκτωρ Μαλιγκούδης.



Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλησπέρα σε όλους και καλημέρα, καλό μεσημέρι και στην Νέα Υόρκη. Στο εκεί Γενικό Προξενείο μας.

Και χαίρομαι πραγματικά διότι το αντικείμενο της σημερινής μας επικοινωνίας είναι ακριβώς η ίδια η επικοινωνία. Γιατί γίνεται μέσω βιντεοκλήσης και της νέας πλατφόρμας «myConsulLive». Είναι μια εφαρμογή που θα συνδέει, πλέον, όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, σε όποια πόλη κι αν βρίσκονται, με τις ελληνικές αρχές της χώρας στην οποία ζουν. Και από εκεί, βέβαια, να εξυπηρετούνται σε ό,τι χρειάζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες στην πατρίδα.

Ξεκινάμε από περιοχές δικαιοδοσίας της Πρεσβείας μας στο Λονδίνο και των Γενικών Προξενείων μας στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο. Και απ’ ό,τι βλέπω σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα προστεθούν σύντομα τα Γενικά Προξενεία της Βοστόνης, της Κωνσταντινούπολης, του Ντίσελντορφ και του Περθ. Μέσα στο 2021, όμως, η λειτουργία αυτή θα επεκταθεί σε όλο το δίκτυο των προξενικών μας αρχών. Όπως θα διευρυνθούν και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται. Για την ώρα, οι βιντεοκλήσεις θα αφορούν αιτήσεις για την έκδοση βασικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και ληξιαρχικές πράξεις.

Το «myConsulLive» έρχεται να δώσει λύση σε ένα διπλό πρόβλημα: Πριν από όλα, στις αποστάσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, τα προξενεία μας καλύπτουν αχανείς εκτάσεις. Ενώ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή πόλεις απέχουν πολύ μεταξύ τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις -το γνωρίζω εξάλλου καλά ως κάποιος ο οποίος έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Αμερική- η επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας είναι και χρονοβόρα και οδυνηρή. Οι εκτός συνόρων συμπατριώτες μας δεν είναι, συχνά, εξοικειωμένοι με τις διατυπώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι διαδικασίες τους αποτρέπουν. Στη φυσική απόσταση προστίθεται και η απόσταση στη συνεννόηση και την κατανόηση.

Η νέα πλατφόρμα, λοιπόν, θα επιτρέπει, στο εξής στους έμπειρους προξενικούς μας υπαλλήλους να εξυπηρετούν καλύτερα και ταχύτερα τους ομογενείς, τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας. Και, σύντομα, αυτή τη διαδικασία θα τη συνδράμει και ο «εικονικός βοηθός». ¨Ήδη, καταλαβαίνω, ότι εφαρμόζεται πιλοτικά στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Ένας «ψηφιακός» υπάλληλος, ο οποίος θα πληροφορεί, θα καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους στην διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στο Προξενείο.

Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, θα ήθελα να ακούσω πιο πολύ τις δικές σας εμπειρίες, τις δικές σας προτάσεις. Να τονίσω, όμως, ότι η σημερινή πρωτοβουλία αν και με τεχνική μορφή, είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: Είναι αυτή, που σηματοδότησε και η εμβληματική απόφαση της Κυβέρνησής μας να διευκολύνει την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού απ’ τον τόπο διαμονής τους. Κάτι που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να χτίζουμε γέφυρες μαζί τους. Ώστε να έχουν λόγο στο τι συμβαίνει στην μητέρα-πατρίδα. Να μπορεί και η Ελλάδα να ακούει καθαρά και τον δικό τους λόγο.Και βέβαια να μην ταλαιπωρούνται αφόρητα κάθε φορά που έρχονται σε επικοινωνία με τις προξενικές μας αρχές ή με τις πρεσβείες μας».