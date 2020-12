Αθλητικά

Euroleague: “Παρέλαση” του Ολυμπιακού στη Μόσχα

Οι ερυθρόλευκοι “πέρασαν” άνετα από την έδρα της ουραγού Xίμκι.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, μετά από τρία αρνητικά αποτελέσματα (Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενερμπαχτσέ), νικώντας με 88-105 την Κίμκι, στη Μόσχα για την 17η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά... είπε «αντίο» με κατοστάρα στον 1ο γύρο, αλλά και στο 2020 και θα κάνει Πρωτοχρονιά με ρεκόρ 8 νίκες - 8 ήττες! Πως συνέβη αυτό; Mε εξαιρετική άμυνα στο β΄ μέρος και με ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της Euroleague (16/29, 55,2%)! Με τον Κώστα Σλούκα (25π. με 5/7 τρίποντα) να κάνει αυτό για το οποίο αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους», τον Σάσα Βεζένκοφ να πιστοποιεί τη φόρμα... διαρκείας του με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, τον Οκτάβιους Έλις να έχει συγκομιδή 15 πόντους και 8 ριμπάουντ και τον Ααρόν Χάρισον να προσφέρει 12 πόντους και 6 ριμπάουντ στη στατιστική.

Η Κίμκι είχε καταφέρει να προσπεράσει και με +8 (43-35), αλλά όταν ο Ολυμπιακός σταμάτησε τους Αλεξέι Σβεντ (22π.) και Ιγκόρ Βιάλτσεφ (17π. με 5/6 τρίποντα)... όλα έγιναν εύκολα. Η ρωσική ομάδα υπέστη μία 8η διαδοχική ήττα και παραμένει ουραγός με ρεκόρ 2-15.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 50-51, 64-78, 88-105

Οι συνθέσεις

ΚΙΜΚΙ (Ρίμας Κουρτινάιτις): Σβεντ 22 (3), ΜακΚόλουμ 6, Ζάιτσεφ 4, Βιάλτσεφ 17 (5), Μόνια 6 (2), Γιόβιτς 3 (1), Μπούκερ 10, Μπέρτανς 3 (1), Μίκι 17 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 12 (3), Χαραλαμπόπουλος 3 (1), Σπανούλης 9 (1), Σλούκας 25 (5), Μάρτιν 11, Βεζένκοφ 19 (3), Πρίντεζης 6 (2), Τζένκινς 3 (1), Έλις 15, ΜακΚίσικ 2