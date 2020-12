Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: Φόβοι για τρίτο lockdown

Πάνω από το όριο των 10.000 για πρώτη φορά μετά από τέσσερις ημέρες τα κρούσματα.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 11.395 νέες μολύνσεις του νέου κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, υπερβαίνοντας το όριο των 10.000 για πρώτη φορά μετά από τέσσερις ημέρες, εν μέσω φόβων για ένα τρίτο lockdown στη χώρα.

Η Γαλλία, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή την εκστρατεία εμβολιασμού, κατέγραψε επίσης αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που νοσηλεύονται με την ασθένεια για τέταρτη συνεχή ημέρα, κάτι που δεν έχει συμβεί από τις 13 Νοεμβρίου.

Το αθροιστικό σύνολο των κρουσμάτων στην χώρα ανέρχεται πλέον σε 2.574.041, το πέμπτο υψηλότερο στον κόσμο.

Ο επταήμερος κινούμενος μέσος όρος των νέων λοιμώξεων, ο οποίος εξομαλύνει τις παρατυπίες που αναφέρονται, ανέρχεται σε 11.871, υπερδιπλάσιος από τον στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για λιγότερα από 5.000.

Ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με την νόσο αυξήθηκε κατά 969, φτάνοντας τους 64.078, έναντι ενός επταήμερου κινούμενου μέσου όρου των 339.