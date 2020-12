Αθλητικά

Άγρια σύγκρουση οπαδών στον Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χούλιγκαν τα έκαναν “γυαλιά – καρφιά”. Ένας τραυματίας

Επίθεση από περίπου 40 άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες δέχθηκε, το βράδυ της Τρίτης, σύνδεσμος του Ολυμπιακού στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Σκυλίτση και Καραΐσκου. Μέσα στον σύνδεσμο υπήρχαν λίγα άτομα.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στα γύρω στενά. Προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, πυρπολήθηκαν και μηχανάκια.

Υπήρξε και ένας τραυματισμός, μάλλον άσχετου ατόμου με τα επεισόδια.