Αισθητική αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή: ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού

Γράφει ο Σπύρος Γεωργόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Ο καρκίνος του μαστού αφορά το 9% του συνολικού πληθυσμού των γυναικών, που θα εμφανίσει τη νόσο κάποια στιγμή στη ζωή του. Με την εξέλιξη της ιατρικής σήμερα ο καρκίνος του μαστού θεωρείται ένας ιάσιμος καρκίνος από τη στιγμή που υπάρχουν οι τρόποι να θεραπευτεί σε πρώιμο στάδιο. Πρώιμο στάδιο σημαίνει πλήρη ίαση αρκεί να ακολουθήσει η ασθενής σωστά τις ιατρικές οδηγίες και πλήρης ίαση σημαίνει και δυνατότητα αισθητικής αποκατάστασης.

Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστή, γι’ αυτό και η θεραπευτική της αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει το Ογκολογικό Συμβούλιο, που αποτελείται από ιατρούς όπως μαστολόγο, παθολόγο, πλαστικό χειρουργό κ.ά., που σχεδιάζουν το θεραπευτικό πλάνο της ασθενούς, βάζοντας ως προτεραιότητα την υγεία της.

Πότε συστήνεται η αποκατάσταση του μαστού;

Η αποκατάσταση ξεκινάει συνήθως την ημέρα της μαστεκτομής, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί η ασθενής να μην θέλει να προχωρήσει άμεσα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν επιλέξει να γίνει σε δεύτερο χρόνο η επέμβαση θα έχει την επιβάρυνση ενός δεύτερου χειρουργείου για το λόγο αυτό συνήθως προτιμάμε να επεκτείνουμε το πρώτο χειρουργείο ώστε να αποφύγουμε μια δεύτερη επέμβαση. Πάντα όμως η τελική απόφαση είναι της ασθενούς.

Με ποιους τρόπους γίνεται η αποκατάσταση;

Σήμερα η αποκατάσταση γίνεται με τρεις τρόπους:

Αποκατάσταση με ενθέματα

Η αποκατάσταση με ενθέματα είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος και αποτελεί την πρώτη επιλογή των ασθενών, σε ποσοστό 70%.

Αποκατάσταση με κρημνούς από την κοιλιά ή τη ράχη της ασθενούς (αυτόλογοι ιστοί από το ίδιο μας το σώμα)

Η αποκατάσταση με κρημνούς συνήθως πραγματοποιείται αφότου έχει ολοκληρωθεί όλη η μετεγχειρητική θεραπεία της γυναίκας και αφού έχει πλέον ιαθεί από ογκολογικά προβλήματα.

Αποκατάσταση με συνδυασμό ενθεμάτων και κρημνών

Μια τεχνική που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος είναι η έγχυση λίπους στο μαστό. Είναι γνωστό ότι το λίπος είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα τα οποία θρέφουν τους ιστούς στους οποίους εγχύονται. Κυρίως χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική θεραπεία για τη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου της αποκατάστασης ή και μετά, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των ιστών ιδιαίτερα εάν έχει προηγηθεί ακτινοβολία.

Επειδή όμως η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή εξετάζεται ποια αποκατάσταση είναι η ιδανικότερη επιλογή για κάθε γυναίκα. Υπάρχουν περιπτώσεις που και οι τρεις επιλογές είναι εφικτές οπότε είναι ξεκάθαρα στη διακριτική ευχέρεια της γυναίκας να επιλέξει, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που για παράδειγμα ένα ταλαιπωρημένο από την ακτινοθεραπεία δέρμα δεν επιτρέπει ενθέματα οπότε ενδείκνυνται η αποκατάσταση με τη χρήση κρημνών.

Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού

Το στήθος θεωρείται σύμβολο θηλυκότητας και μητρότητας. Πέρα από αυτό, όμως είναι ένα μέλος του ανθρώπινου σώματος που για ιατρικούς λόγους σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να αφαιρείται. Αδιαμφισβήτητα, κάθε αφαίρεση μέλους αλλάζει την εικόνα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στον καθρέφτη, και αυτό έχει επιπτώσεις στη ζωή μας αλλά και στη ψυχολογία μας.

Πολλές γυναίκες μετά από μαστεκτομή αναφέρουν ότι έχουν την αίσθηση ότι τις κοιτούν συνέχεια εκεί, παρότι αναλόγως το ντύσιμο μπορεί να μην είναι καν ορατή η αφαίρεση. Παράλληλα αναφέρουν ότι παρατηρώντας το σώμα τους δεν νιώθουν άνετα, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που η μαστεκτομή αφορά τον έναν μαστό οπότε δημιουργείται μια δυσαρμονία.

Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού δεν είναι να σώσει τη ζωή της γυναίκας αλλά να προσπαθήσει να βελτιώσει την εικόνα και να τονώσει την ψυχολογία της.

Ως ιατροί, είμαστε δίπλα στις ασθενείς, συζητάμε μαζί τους και τις ενημερώνουμε για τις θεραπευτικές επιλογές ώστε να έχουν ξεκάθαρη εικόνα των επιλογών αλλά και του αποτελέσματος που προσδοκούν.

*Άρθρο του Σπύρου Γεωργόπουλου, Πλαστικού Χειρουργού, Επιστημονικού Συνεργάτη ΜΗΤΕΡΑ.